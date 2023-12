Čilenci še enkrat iščejo zase pravšnjo ustavo

V nadaljevanju preberite:

Z referendumom, na katerem je udeležba obvezna, bodo v Čilu jutri še enkrat odločali o novi ustavi. Septembra lani je prejšnji poskus propadel, volivci so tedaj zavrnili projekt levičarskega predsednika Gabriela Borića. V anketah so zavračali staro ustavo, kakor jo je dal leta 1980 po sedmih letih vladanja zapisati Augusto Pinochet. Ustavodajna skupščina je napisala novo besedilo, ki je že spet sporno. Tokrat so ga narekovali izvoljeni ustavni očetje z desnice in skrajne desnice.