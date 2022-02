Čistke v največji hrvaški regionalni stranki

V nadaljevanju preberite:

Hrvaškim volivcem letos ne bo treba na volitve. Bi pa lahko bili v tem letu dolgoročno opredeljeni odnosi na obeh straneh političnega prostora in nakazano, ali imajo stranke na levici ali skrajni desnici dovolj moči, da premagajo krepko razmajano ekipo trenutnega predsednika HDZ in premiera Andreja Plenkovića na rednih parlamentarnih volitvah čez dve leti ali nemara na celo na verjetnih predčasnih.Za zdaj je največje pretrese čutiti v Istri, v stranki IDS (Istrski demokratični sabor), največji regionalni stranki na Hrvaškem.

Istra je najrazvitejša hrvaška regija, stranka IDS, ki ta del države »politično upravlja« več kot tri desetletja, pa je v precejšnji krizi. Napete razmere v stranki, ki od lanskih lokalnih volitev, kot so pokazali rezultati, izgublja zaupanje volivcev in vplivne položaje, so te dni dosegle vrhunec. Župan Istrske županije Boris Miletić je izstopil iz stranke, katere dolgoletni član je bil.