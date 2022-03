Članstvo v jedrskem klubu znova postaja zanimivo

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini je v štirih tednih poskrbela za več preplahov na jedrskem področju, od nevarne izpostavljenosti jedrskih elektrarn do ruskega napenjanja jedrskih mišic. Bistveno manj pozornosti pa je bilo do zdaj namenjene negativnim posledicam, ki jih utegne ruska agresija imeti za omejevanje širjenja jedrskega orožja v svetu. Usoda Ukrajine bi namreč lahko nekatere države pripeljala do sklepa, da svoje varnosti ne morejo zagotoviti brez tega, da tudi same vstopijo v jedrski klub.