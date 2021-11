Covid-19 v Beli hiši

Jen Psaki, dvakrat cepljena predstavnica za tisk ameriškega predsednika Joeja Bidna, je zbolela za covidom-19. 42-letna demokratka se je zaradi bolezni v družini odpovedala potovanju v Evropo, kjer se predsednik po vrhu G-20 v Rimu udeležuje podnebnega vrha v Glasgowu, zdaj pa je zbolela še sama. Z Bidnom je bila po lastnih besedah zadnjič skupaj v torek in še to zunaj, z masko na obrazu ter v varnostni razdalji, več dni po tem srečanju pa so bili njeni testi covida-19 negativni. Vsaj za zdaj še niso odkrili nobenega drugega novo okuženega člana ameriške administracije.

Psakijeva, ki je vsaj v nedeljo poročala o blagih simptomih bolezni, je najvišja obolela uradnica v sedanji ameriški administraciji, potem ko je v prejšnji zbolel sam predsednik Donald Trump. A se je to zgodilo še pred dostopnostjo cepiv, ki Bidnovi predstavnici za tisk vsaj za zdaj omogočajo delo od doma. Ni še tudi niti najmanjšega znamenja, da bi okužila Bidna, ki se je v Rimu rokoval s številnimi voditelji skupine G-20 ter s papežem Frančiškom, pogosto brez maske na obrazu.

Predsednik Joe Biden, ki se je iz Rima preselil v Glasgow, po mnenju Psakijeve ni v nevarnosti. Foto Kevin Lamarque/Reuters

Doma v ZDA se medtem naprej razgrevajo prepiri o obveznem cepljenju, za katero se zavzema Bidnova administracija. Tudi ta konec tedna nekatere letalske družbe niso odpovedovale letov le zaradi slabega vremena, ampak tudi zaradi pomanjkanja osebja, potem ko so od svojih zaposlenih zahtevale cepljenje. Neki pilot družbe Southwest Airlines je sporočilo potnikom zaključil s klicem »gremo, Brandon!«, ki v resnici pomeni psovko na račun demokratskega predsednika ZDA. Tega po vrnitvi domov čaka spopadanje z naraščajočo nepriljubljenostjo ter težavami za njegove socialne in gospodarske programe, a demokrati še vedno upajo, da bodo z njimi prepričali Američane.