Covid-19 spet pospešeno na pohodu

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki koordinira nacionalno mrežo za epidemiološko spremljanje resnih akutnih okužb dihal, so med 21. in 27. avgustom v vseh 29 slovenskih bolnišnicah, vključenih v omenjeno mrežo, zaradi resnih akutnih okužb dihal sprejeli 140 bolnikov. Od teh so jih 130 testirali na covid, pozitivnih je bilo osem ali šest odstotkov. Kot navaja NIJZ, med temi ni bil nihče polno cepljen oziroma cepljen z najmanj enim poživitvenim odmerkom, prav tako ni nihče prejel zadnji odmerek cepiva v zadnjega pol leta. Od peterice s potrjenim covidom-19, ki je v omenjenem avgustovskem tednu umrla, so tri sprejeli zaradi resne akutne okužbe dihal; vsi so bili starejši od 65 let. Med podatki izstopa 34 bolnikov, ki se je s koronavirusom predvidoma okužilo v bolnišnici.