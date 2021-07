Covid-19 v Sydneyju včeraj terjal 170 žrtev

Zaprtje bo še trajalo

Minuli protesti skrbijo stroko

Popolno zaprtje javnega življenja, ki je trajalo štiri tedne, očitno ni pomagalo ustaviti širjenja virusa, saj so v Sydneyju znova našteli rekordno število mrtvih. Včeraj je v avstralski prestolnici boj s covidom-19 izgubilo 170 ljudi, poroča Guardian., premierka Avstralije, je ob tem dejala, da je edina možna pot do svobode precepljenost prebivalcev. V Avstraliji je trenutno polno cepljenih le 13 odstotkov ljudi, zato se ukrepi, ki naj bi se končali minulo soboto, podaljšujejo.»Želim si, da bi se v avgustu čim več ljudi odločilo za cepljenje, od tega je odvisna, kakšen september nas čaka. Mislim, da nihče ne more zanikati, da je stopnja precepljenosti ključna za naše prihodnje življenje.« Lokalni mediji po poročanju Reutersa navajajo, da bodo jutri ukrepe podaljšali še za štiri dodatne tedne.V soboto so se v Melbournu protestniki, ki se ne strinjajo z vladnimi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa, spopadli s policijo. Več kot polovica skoraj 26-milijonskega prebivalstva Avstralije je bila namreč mesec dni zaprta, potem ko je zvezno državo Novi Južni Wales zajel izbruh zelo nalezljive različice delta in se razširil na tri druge države.Novi Južni Wales je v zadnjih 24 urah poročal o 172 primerih smrtnih primerih zaradi covida, dan prej je bilo žrtev 145. Središče izbruha v Sydneyju se je zdaj premaknilo proti zahodu mesta. Primeri so bili povezani s pogrebnim shodom pred tednom dni, ki se ga je udeležilo približno 50 ljudi, okužilo pa se jih je vsaj 28.Avstralsko zdravniško stroko skrbijo tudi sobotni protesti. Kot je dejal nacionalni zdravstveni predstavnik, »se tveganje za prenos virusa izjemno poveča, vedno, ko se zbere množica ljudi, ki kriči in vpije ter ne poskrbi za socialno distanco.« Kljub temu bodo v Avstraliji jutri v treh regionalnih območjih ukrepe sprostili.Zapiranje države v Avstraliji povečuje možnosti za recesijo, pristojni ocenjujejo, da ukrepi državno blagajno stanejo približno 300 milijonov dolarjev na dan. Hitro sledenje stikom, stroga pravila o socialnem distanciranju in strogo omejevanje prihodov v državo so Avstraliji pomagali ohranjati nizko število primerov, saj je bilo od pojava pandemije nekaj manj kot 33.100 primerov in zgolj 920 smrtnih primerov.