Črna gora je dobila novo vlado, vpliva Beograda ni bilo

Ministrsko ekipo novega predsednika črnogorske vlade Milojka Spajića je v skupščini v Podgorici danes zjutraj podprlo 46 od skupno 81 poslancev. Po primopredaji oblasti, ki ravnokar poteka, se bo Spajić ob 10. uri sestal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Potem, ko so sredi julija zmagali na izrednih parlamentarnih volitvah, je predsednik nove črnogorske stranke Gibanje Evropa zdaj Milojko Spajić po nočni seji parlamenta zjutraj končno dobil podporo parlamenta za oblikovanje 44. vlade. Kot je dejal v prvi izjavi po izvolitvi, je 46 poslanskih glasov največja podpora, ki jo je kdaj bila deležna kakšna črnogorska vlada in to mu daje upanje, da bo vlada stabilna in da bo imela dobre temelje za sprejetje nujno potrebnih reformnih zakonov.