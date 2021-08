Cuomo pred prihodom orkana Henri: Newyorčani, vzemite to resno

Na skorajšnje poplave so opozorili 35 milijonov ljudi. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

New York in ostale zvezne države na severovzhodu ZDA so dosegle prve dežne kaplje zunanjih robov orkana Henri. Viharni veter in deževje naj bi jih dosegla sredi dneva po lokalnem času, oblasti pa prebivalce pozivajo, naj se pripravijo na najhujše. Orkani so v ZDA v tem letnem času sicer pogosti, a običajno prizadenejo območja južneje. Po poročanju časnika New York Times na tem delu ZDA orkana ni bilo že 30 let. Najhuje naj bi bilo v delih Connecticuta, Massachusettsa, New Yorka in Rhode Islanda.Guverner New Yorkaje že razglasil izredne razmere in prebivalce pozval, naj se pripravijo na najhujše. »Newyorčani: vzemite to resno,« je tvitnil. Prebivalce na otokih so oblasti pozvale, naj se umaknejo v notranjost. Zaradi pričakovanega neurja bodo ustavili več železniških povezav. »Stvar je resna kot srčni napad,« je bil na novinarski konferenci slikovit guverner. Kot je poudaril, je zdaj njihova prioriteta zaščita življenj in varnost.V pripravljenosti bo tudi vojska, kljub temu pa je guverner pozval prebivalce, naj si priskrbijo zaloge najnujnejšega, če bi ostali brez električne energije oz. če v času nevihte ne bi mogli po nakupih. Podporo sedmim državam, ki naj bi jih orkan prizadel, je že zagotovil tudi ameriški predsednikNacionalni center za orkane je sicer ob opozorilih na močno deževje in veter posvaril tudi pred morebitnimi poplavami, ki bi utegnile povzročiti smrtno nevarne vodne tokove. Po poročanju ameriške televizijske mreže CNN na območju, ki se mu bliža orkan, živi približno šest milijonov ljudi. Na skorajšnje poplave pa so opozorili 35 milijonov ljudi.Zaradi slabega vremena pred pričakovanim orkanom so sicer v New Yorku morali odpovedati zvezdniški koncert, s katerim so želeli zaznamovati uspeh v boju proti pandemij covida-19.