Dan, ko nič ne sme biti prepuščeno naključju

Operacija London Bridge (Londonski most) se imenuje temeljiti načrt, kako ravnati po smrti kraljice Elizabete II. Kot je pričakovati, je pripravljen že desetletja, a so ga v zadnjih letih vsled številnih družbenih sprememb prilagajali, tudi v času pandemije. Zlasti v zadnjih mesecih, ko je zdravje 96-letne kraljice Združenega kraljestva pešalo, so v javnost curljali posamezni odseki, pred dnevi pa je načrt – z vsemi pomembnimi in banalnimi podrobnostmi vred – objavil Politico.

Vsebina dokumenta predvideva ravnanje za vse veje britanske oblasti, vključno z varnostnimi ukrepi, s katerimi naj bi obvladali množice, ki se bodo po pričakovanju ob objavi novice stekale na ulice, in ni omejen le na D-dan, kakor so ga poimenovali neuradno, ampak je predviden za deset dni, kolikor naj bi trajalo do kraljičinega pogreba.

Dan D

V urah po smrti britanske monarhinje je predvidena točno določena serija klicev, s katerimi bodo novico prenesli premierki, glavnemu sekretarju kabineta ter ministrom in določenim državnim uradnikom. Premierko Liz Truss bo o tem obvestil kraljičin osebni sekretar, ki bo poklical tudi Urad tajnega sveta, ki koordinira delo vlade v imenu monarhinje.

Nato naj bi iz kraljeve družine poslali uradno obvestilo, s katerim bodo novico prenesli javnosti.

Pri obveščanju seveda nič ni prepuščeno naključjem; telefonsko sporočilo najvišjim državnim uradnikom se glasi: »Pravkar smo bili obveščeni o smrti njenega Veličanstva kraljice.« Ministrom naj bi tudi zapovedali diskretnost. Ob tem bodo skupaj z drugimi visokimi državnimi uradniki prejeli še elektronsko pošto od sekretarja kabineta, katerega osnutek je takšen: »Dragi kolegi, z žalostjo vam pišem, da vas obvestim o smrti njenega Veličanstva kraljice.« Po prejemu tega sporočila bodo zastave na območju Whitehalla spustili na pol droga. To naj bi storili v desetih minutah.

Zadnje, na videz banalno opravilo, je že med vajami pred leti sprožilo kar nekaj zaskrbljenosti, saj na Downing Streetu nimajo zaposlenega častnika, ki bi bil vedno na voljo za to nalogo, če bi pa najeli zunanjega izvajalca, bi si lahko v teh ključnih trenutkih nakopali jezo javnosti. Kot je poročal Politico, te zagate baje še niso razrešili.

Pripravljenost v vseh kraljevih palačah in rezidencah. FOTO: Toby Melville Reuters

Ob smrti kraljice bodo britanski parlament ter zakonodajna telesa na Škotskem, v Walesu in na Severnem Irskem nehali zasedati.

Tudi za uradne spletne strani in družbena omrežja so predvideni posebni postopki. Spletno mesto kraljeve družine bo obarvano v črno s kratko izjavo, ki potrjuje kraljičino smrt, temu bo sledila objava o pogrebu. Spletno mesto vlade Združenega kraljestva (gov.uk) bo imelo na vrhu črno pasico, prav tako strani ministrstev na družbenih omrežjih. Vsebin, ki niso nujne, ne bodo smeli objavljati. Ponovni tviti so izrecno prepovedani, razen če jih odobri šef vladnega urada za komuniciranje.

Prvo uradno izjavo bo dala premierka, drugi člani vlade se pred pred tem v zvezi s smrtjo kraljice ne smejo oglašati. Ministrstvo za obrambo bo organiziralo salve s strelnim orožjem, razglašena bo državna minuta molka. Premier bo nato imel avdienco pri bodočem kralju Charlesu, ki bo ob 18. uri nagovoril narod. Istočasno bo v katedrali Svetega Pavla v središču Londona maša, ki naj bi delovala, kot da je pripravljena »spontano«, kakor je poročal Politico.

Dan D + 1 z razglasitvijo novega kralja

Dan po kraljičini smrti se bodo že začeli postopki za razglasitev Charlesa za novega kralja, prav tako s strogo določeno avdienco in pravili, ki vključujejo kodo oblačenja. Novi monarh bo najprej obiskal škotski parlament.

Tretji dan bodo krsto s kraljico prepeljali v Buckinghamsko palačo. Posebna postopka sta spet predvidena, če bi umrla bodisi v Sandrighamu (operacija Unicorn), svoji rezidenci v Norfolku, bodisi v Balmoralu na Škotskem (operacija Overstudy), kjer se sicer trenutno nahaja.

Načrt vključuje tudi varnostne ukrepe, s katerimi naj bi obvladali množice, ki se bodo ob objavi novice po pričakovanju zgrinjale na ulice. FOTO: Daniel Leal/Afp

Tudi dnevi, ki sledijo in so načrtovani različni sprejemi predvsem za novega kralja in družino, imajo točno določen plan in pogosto tudi posebna imena, kot so operacija Lion (Lev) za sprevod krste od Buckinghamske do Westminstrske palače ali operacija Feather (Pero), s katero so poimenovali sklop pravil, ki bodo veljala tiste tri dni, ko bo krsta s kraljico v Westminstrski palači; takrat bo odprta 23 ur na dan.

Državni pogreb bo deseti dan v Westminstrski opatiji, med obredom sta ob poldnevu predvideni dve minuti molka za vso državo. Po Londonu in Windsorju bosta potekali procesiji, obred pa bo v kapeli sv. Jurija na gradu Windsor. Kraljico bodo v grajski spominski kapeli kralja Jurija VI. tudi pokopali.

Dan kraljičinega pogreba bo predvidoma nacionalni dan žalovanja.