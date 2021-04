Delitev dodatnih 10 milijonov cepiva pod streho

Državam članicam EU je sicer uspelo sprejeti odločitev o razdelitvi dodatnih desetih milijonih Biontech-Pfizerjevega cepiva, ki bodo dobavljena v drugem četrtletju namesto proti koncu leta, a med njimi ni bilo enotnosti.Portugalsko predsedstvo je predlagalo solidarnostni mehanizem, po katerem bi tri milijone odmerkov razdelile med šest držav članic, ki so pri cepljenju v največji stiski. To bi bile Bolgarija, Estonija, Češka, Hrvaška, Latvija in Slovaška. V vseh 27 državah bi sodelovali pri delitvi preostalih sedmih milijonov po deležu prebivalstva.Po predlogu portugalskega predsedstva, ki je krožil zadnje dni in bil sprva objavljen pri Bloombergu, bi države kot sta Bolgarija in Hrvaška, res lahko pričakovale precejšnje količine dodatnih odmerkov iz trimilijonskega deleža (1,15 milijona in 684.000). Češka je bila nezadovoljna, ker je zahtevala še več.Na drugi strani sta Avstrija in Slovenija, ki sta glede cepljenja v boljšem položaju; ne bi dobili ničesar dodatnega. Oziroma bi dobili manj, kot če bi se delilo deset milijonov po sistemu pro rata, to je glede na izračunani del, saj bi sodelovali le pri sedmih milijonih cepiv, ki niso v solidarnostnem mehanizmu.Na koncu se je avstrijsko-češko-slovenska trojica odločila, da v solidarnostnem mehanizmu (ki ga je prej sama zahtevala) ne bo sodelovala. Tako bo Sloveniji zagotovljeno, da bo dobila celoten delež pro rata od desetih milijonov (približno 47.000 namesto 33.000).Nemška tiskovna agencija DPA je že citirala vire pri EU, ki da so izrazili obžalovanje, ker je trojica držav zavrnila solidarnostno gesto in ni bila pripravljena priskočiti na pomoč držav, ki se spopadajo z največjim pomanjkanjem cepiva.Decembrska odločitev Slovenije, da ne bo sodelovala pri opcijskem naročilu sto milijonov odmerkov pri Biontech-Pfizerju, bo pod črto pomenila, da Slovenija do konca junija ne bo imela na razpolago več kot 200.000 manj odmerkov tega cepiva, ki bi ji sicer pripadla. Tako bo izkoristila le 80,3 odstotka kvote, ki ji pripada. Stopnja precepljenosti naj bi v Sloveniji po projekcijah konec junija znašala okoli 52,3 odstotka.