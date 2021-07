Delta bi lahko škodila turizmu

V nadaljevanju preberite:

Besede imajo namen in naslovnika, tudi nedavne besede francoskega državnega sekretarja za evropske zadeve Clémenta Beauna gredo svojo pot. Pred dnevi je predlagal Francozom, vsaj tistim, ki še niso rezervirali počitnic, naj se zaradi covida-19 letošnje poletje ne odpravijo na Portugalsko ali v Španijo, sploh Katalonijo, ampak raje dopustujejo doma oziroma se namenijo kam drugam.

V uradnima Madridu in Lizboni ne morejo biti veseli takih opozoril, čeprav se je portugalski zunanji minister Augusto Santos Silva, na primer, odzval z besedami, da razume francosko skrb. In vendar je prepričan, da gre samo za nasvet.