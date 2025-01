Umrl je Jean-Marie Le Pen

V starosti 96 let je umrl Jean-Marie Le Pen, kontroverzni francoski politik in ustanovitelj francoske skrajnodesničarske stranke Nacionalni zbor.

Politik, nekdanji padalec, ki je stranko vodil med letoma 1972 in 2011, ko se je še imenovala Nacionalna fronta, je bil že več tednov v negovalni ustanovi, umrl pa je opoldne, obkrožen s svojimi najdražjimi, je za francosko tiskovno agencijo AFP sporočila njegova družina.

Brez oklevanja je izražal sovražna stališča do judov, muslimanov, temnopoltih in nasploh priseljencev. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Omenjena stranka, ki ji predseduje evropski poslanec Jordan Bardella, je v sporočilu za javnost izrazila sožalje njegovim bližnjim ter poudarila, da se z njegovo smrtjo obrača stran tako francoske kot evropske politične zgodovine. Pri tem so izpostavili njegovo predanost rodni Bretanji kot neomajnemu prepričanju o veličini Francije in zavezanosti vrednotam republike ne glede na njegovo »turbulentno« naravo v poslanskih klopeh.

»Za Nacionalni zbor bo ostal tisti, ki je v viharjih v svojih rokah držal migetajoč plamen francoskega naroda in ki je z neomejeno voljo in vztrajnostjo nacionalno gibanje spremenil v samostojno, močno in svobodno politično družino,« so še med drugim zapisali, medtem ko je Jordan Bardella na omrežju X poudaril, da je Le Pen »kot vojak francoske vojske v Indokini in Alžiriji, kot tribun ljudstva v narodni skupščini in evropskem parlamentu vedno služil Franciji ter branil njeno identiteto in suverenost«.

Izključitev iz lastne stranke

Jean-Marie Le Pen se je lani skupaj s hčerko, prav tako znano desničarsko političarko Marine Le Pen, soočal z obtožbami, da sta skupaj z drugimi osebnostmi iz stranke z lažnimi zaposlitvami poneverila denar evropskega parlamenta. Iz zdravstvenih razlogov je bil udeležbe na sodišču oproščen.

Za časa svoje politične kariere je večkrat opozoril, da bo afriško priseljevanje »potopilo« Francijo. Trdil je tudi, da nacistična okupacija severne Francije med drugo svetovno vojno ni bila »posebej nehumana«. S svojimi stališči do holokavsta, ki ga je opisal kot obrobni dogodek v zgodovini druge svetovne vojne, in hvaljenjem francoske vojne vlade v Vichyju, ki je sodelovala z nacističnimi okupatorji, je večkrat sprožil polemike in sodne postopke, je poročal Guardian. Zaradi izpodbijanja zločinov proti človečnosti je bil tudi večkrat kaznovan.

Rodil se je 20. junija 1928 v kraju La Trinite-sur-Mer. Kot prostovoljec se je udeležil dveh vojn v nekdanjih francoskih kolonijah, in sicer v Vietnamu in Alžiriji. Sodeloval je tudi v francosko-britanski vojaški operaciji za zavzetje Sueškega prekopa in se pridružil silam, ki so se borile proti neodvisnosti Alžirije.

Kmalu po vrnitvi iz Alžirije, leta 1956, je bil pri 27 letih prvič izvoljen za poslanca, Nacionalno fronto je ustanovil leta 1972. Poslanec je bil do leta 1988, leta 2004 pa je sedel v klopi evropskega parlamenta, kjer je deloval do leta 2019. Leta 2002 je presenetil z uvrstitvijo v drugi krog francoskih predsedniških volitev. Med letoma 2010 in 2015 je bil tudi deželni svetnik v regiji Provansa-Alpe-Azurna obala. S prvo ženo Pierrette je imel tri hčerke, od katerih je Marine najmlajša. Slednja je tudi stranko preimenovala v Nacionalni zbor in jo poskušala približati tradicionalnim strankam.