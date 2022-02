Dinamični nulti covid v dišečem pristanišču

V nadaljevanju preberite:

A za 7,5-milijonsko mesto politika nultega covida, ki so se ji sicer odrekle skoraj vse druge države, pomeni klinično smrt biznisa in gospodarstva. Hongkong, ki je bil dolgo prvi na seznamu najsvobodnejših gospodarstev, se je že spremenil v kletko, v kateri morajo biti vsi bistroji, fitnes centri, lepotni saloni in podobni objekti storitvenih dejavnosti zaprti, medtem ko lahko v restavracijah hrano strežejo samo do 18. ure. V poskusu, da bi vsaj deloma rešili posebno identiteto, so si hongkonški funkcionarji izmislili politiko »dinamičnega nultega covida«, ki naj bi po eni strani zadovoljila stroge zahteve Pekinga, po drugi strani pa območnemu prebivalstvu omogočila, da ohrani pri življenju vsaj nekatere vire zaslužka.