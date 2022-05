Do konca leta se bodo države EU odpovedale 90 odstotkom ruske nafte

08.42 Rusija: Moskva bo za svojo nafto našla druge uvoznike

Rusija je odgovorila na zadnji krog sankcij EU na uvoz nafte in dejala, da bo Moskva za svojo nafto našla druge uvoznike, poroča Guardian. Ruski stalni predstavnik pri mednarodnih organizacijah na Dunaju Mihail Uljanov se je na twitterju oglasil pri predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen. »Kot je včeraj pravilno povedala predsednica, bo Rusija našla druge uvoznike. Omeniti velja, da zdaj nasprotuje svoji včerajšnji izjavi. Zelo hitra sprememba miselnosti kaže, da EU ni v dobri formi.«

08.38 Prva ladja odplula iz Mariupolja

Ladja, naložena s kovino, je zapustila ukrajinsko pristanišče Mariupolj in postala prva, ki je to storila, odkar so ruske sile zavzele poraženo ukrajinsko mesto, poroča Guardian. Reuters poroča, da je tiskovni predstavnik pristanišča prejšnji teden dejal, da bo ladja naložila 2700 ton kovine, preden bo odpotovala na vzhod v rusko mesto Rostov na Donu. Ukrajina je sporočila, da je pošiljla vojni plen oz. 'ropanje'.

Uničen tank v Mariupolju. FOTO: AFP

08.12 Južna Osetija preklicala referendum o pridružitvi Rusiji

Vodja samooklicane proruske republike Južna Osetija Alan Gaglojev je v ponedeljek opustil načrte za izvedbo referenduma o pridružitvi Rusiji, ki je sicer bil napovedan za 17. julij. Referendum je označil za nepremišljen in poudaril nedopustnost enostranskega odločanja o vprašanjih, ki zadevajo tudi interese Rusije. Referendum je razpisal nekdanji voditelj samooklicane republike Anatolij Bibilov, ki je po mnenju mnogih sporni ukrep predlagal, da bi si zagotovil ponovno izvolitev, a je vseeno v začetku maja izgubil na predsedniških volitvah, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Novi voditelj regije Gaglojev je bil že od začetka do samega referenduma kritičen, odločitev njegovega predhodnika pa je označil za prezgodnjo in nepremišljeno, kljub temu, da tudi sam podpira pridružitev Južne Osetije k Rusiji.

V odloku, ki ga je izdal v ponedeljek, se je skliceval na negotovost glede pravnih posledic vprašanja predloženega na referendum in poudaril nedopustnost enostranskega odločanja o vprašanjih, ki zadevajo legitimne pravice in interese Rusije. Tudi Moskva je že sporočila, da je bil referendum zaradi napetih razmer v svetu v luči vojne v Ukrajini načrtovan v neugodnem času. Regija Južna Osetija, ki ima le 50.000 prebivalcev, se je od Gruzije odcepila v začetku 90. let prejšnjega stoletja v krvavi državljanski vojni. Po kratki vojni z Gruzijo je Rusija leta 2008 priznala neodvisnost Južne Osetije in Abhazije, druge samooklicane proruske republike. Obe regiji sta politično, finančno, gospodarsko in vojaško močno odvisni od Rusije. Vendar je Abhazija v nasprotju z Južno Osetijo naznanila, da se ne namerava priključiti Rusiji.

07.00 Napadi na vzhodu se nadaljujejo

Ruska ofenziva na vzhodu se nadaljuje, poroča Reuters. Državna tiskovna agencija Tass je v torek poročala o vodji separatistov, ki ga podpira Moskva, ki je trdil, da ruske sile v bitki za Severodoneck – najbolj vzhodno mesto, ki je še vedno v rokah Ukrajine – niso napredovale tako hitro, kot so upale. Rusija si je prizadevala zavzeti celoten Donbas, ki ga sestavljata Lugansk in Doneck, ki ju Moskva zahteva v imenu separatističnih zastopnikov. Zavzemanje pobratenih mest Severodoneck in Lisičansk na bregovih reke Siverski Donets bi Moskvi omogočilo učinkovit nadzor nad Luganskim in možnost, da po več kot treh mesecih vojne razglasi neko obliko zmage. Vodja Ljudske republike Lugansk, ki jo podpira Moskva, Leonid Pasečnik je za Tass povedal, da imajo tretjino Severodonecka že pod nadzorom, vendar napredujejo manj hitro, kot so pričakovali. Zelenski pa je situacijo v Donbasu opisal kot »izjemno težko« in dodal, da so ruske sile v ponedeljek ponovno obstreljevale severovzhodno mesto Harkov pa tudi mejno regijo Sumi.

Ukrajinski vojak v Lisičansku. FOTO: Aris Messinis/AFP

03.40 Voditelji EU ob zaključku vrha o energetiki, obrambi in prehranski varnosti

Danes bodo voditelji držav članic EU nadaljevali razpravo o načrtu za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv REPowerEU. Govorili bodo še o skupnih nakupih vojaške opreme in prehranski varnosti. Z energenti je prav tako povezan predlog komisije za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv REPowerEU, o katerem so začeli razpravljati že prvi dan vrha. Danes bodo nadaljevali razpravo o predlogu, v ospredju katerega je okrepitev uporabe obnovljivih virov energije. Vojna v Ukrajini je močno vplivala tudi na prehransko varnost po vsem svetu. Predsednik evropskega sveta Charles Michel je tako že v vabilu voditeljem na vrh napovedal, da bodo govorili o konkretnih načinih za pomoč Ukrajini pri izvozu kmetijskih proizvodov z uporabo infrastrukture Evropske unije. Ker je na tem področju še posebej ranljiva Afrika, bo prek videopovezave na zasedanju sodeloval vodja Afriške unije Macky Sall.

02.36 Michel: Voditelji EU dosegli dogovor o embargu na rusko nafto

Voditelji držav članic Evropske unije so v ponedeljek na vrhu v Bruslju dosegli dogovor o embargu na uvoz ruske nafte v EU, je na twitterju zapisal predsednik evropskega sveta Charles Michel. Do konca leta se bodo države članice po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen odpovedale 90 odstotkom ruske nafte. EU bo z danes dogovorjenim embargom po Michelovih besedah Rusiji odvzela »ogromen vir financiranja vojaškega stroja«. »Maksimalni pritisk na Rusijo, da konča vojno,« je še zapisal predsednik evropskega sveta. Michel je sprva na twitterju zapisal, da se EU z danes doseženim dogovorom odpoveduje dvema tretjinama nafte iz Rusije. Toliko je uvozijo po morju, tretjino pa po naftovodu.

Predsednica evropske komisije je kasneje na novinarski konferenci pojasnila, da dogovor pomeni, da bo do konca leta dejansko prekinjenega okoli 90 odstotkov uvoza nafte iz Rusije. Pri tem so upoštevali dve tretjini surove nafte, ki jo države uvažajo po morju. Poleg tega sta Nemčija in Poljska napovedali, da se bosta prav tako do konca leta odpovedali nafti, ki jo prejmeta po severnem kraku naftovoda Družba, je povedala Ursula von der Leyen. Ostala bo zgolj še nafta, ki jo Madžarska in Slovaška prejmeta po južnem kraku naftovoda Družba. Gre torej za okoli deset oziroma 11 odstotkov ruske nafte. »K temu se bomo vrnili kar se da hitro,« je poudarila predsednica komisije. Pri tem je omenila možnost povečanja zmogljivosti Jadranskega naftovoda (Janaf), ki teče prek Hrvaške. Za to bi potrebovali od 45 do 60 dni in tudi nekaj naložb, je po njenih besedah pojasnil hrvaški premier Andrej Plenković. Posodobiti pa bi bilo treba tudi madžarske rafinerije.

V sredo bodo stalni predstavniki držav članic pri EU pripravili tudi pravno podlago za današnjo politično odločitev, je še povedal predsednik evropskega sveta. Embargo na nafto je del šestega svežnja sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, ki vključuje še izključitev treh ruskih bank iz sistema swift, tudi največje ruske banke Sberbank. Poleg tega bodo v okviru sankcij prepovedali oddajanje dodatnim trem ruskim televizijam. Razširili pa bodo tudi seznam oseb, proti katerim so uvedene sankcije, je zapisal Michel. Sankcije, vključno z embargom na nafto, sicer še niso dokončno sprejete.

02.00 Vrh EU za finančno pomoč Ukrajini v višini do devet milijard evrov

Voditelji držav članic EU so na vrhu v Bruslju podprli makrofinančno pomoč Ukrajini v višini do devet milijard evrov. Komisija bo sicer predlog glede te pomoči še predstavila. Predsedniki vlad in držav članic pa so podprli tudi idejo za vzpostavitev platforme za obnovo Ukrajine. »Evropska unija bo skupaj s partnerji v skupini G7 še naprej podpirala ukrajinsko vlado pri njenih likvidnostnih potrebah,« so voditelji zapisali v sklepih vrha o pomoči Ukrajini.

Unija je po njihovih besedah pripravljena Ukrajini zagotoviti makrofinančno pomoč v višini do devet milijard evrov v letošnjem letu. Voditelji so zato pozvali k preučitvi predloga za to pomoč, takoj ko ga bo Evropska komisija predstavila. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je na novinarski konferenci po prvem dnevu zasedanja povedala, da bodo na tem predlogu delali v prihodnjem tednu.