Dobavitelja bombe za umor novinarke obsodili na dosmrtno ječo

Kriminalca, ki sta dobavila bombo, s katero so oktobra 2017 v njenem avtu ubili malteško preiskovalno novinarko Daphne Caruano Galizio, so obsodili na dosmrtno ječo. Sodba je sledila odločitvi porote prejšnji teden, da sta Robert Agius in njegov sodelavec Jamie Vella kriva za obtožbe. Njena družina je sporočila, da upa, da sodba pomeni korak k bolj varnemu svetu za novinarje, saj so potencialni morilci zdaj spoznali, da umor novinarja prinese visoke kazni.

Na istem procesu so na dosmrtno ječo obsodili še Adriana Agiusa in Georgea Degiorgia; dvojica je skupaj z Vello oktobra 2015 s štirimi streli ubila odvetnika Carmela Chircopa. Umora nista bila povezana neposredno. Daphne Caruano Galizio so ubili zaradi njenega novinarskega dela, Chircopa pa, da Adrianu Agiusu, bratu Roberta Agiusa, ni bilo treba vrniti dolga odvetniku.

Povezujejo pa ju izvajalci. Vsi obsojeni na dosmrtno ječo, izkušeni in okoreli kriminalci, so bili člani tolpe Maksar. Ime je dobila po vzdevku družine Roberta in Adriana Agiusa Ta' Maksar. Pri njih je kriminal družinski posel, saj sta potrebno znanje dobila in povezave podedovala od očeta Raymonda. Tega so konkurenti sicer ustrelili leta 2008.

Umor preiskovalne novinarke Galizie je povzročil vihar doma in po svetu, zaradi katerega je po dolgotrajnem vztrajanju na položaju leta 2020 odstopil premier Malte Joseph Muscat. Novinarka je bila redna kolumnistka časopisa The Sunday Times of Malta in pozneje The Malta Independent, preiskovalne zgodbe pa je od leta 2008 objavljala na svojem blogu Running Commentary. Zaradi razkrivanja korupcije, nepotizma in pranja denarja oblasti, povezav med gospodarstvom in organiziranim kriminalom, dajanja državljanstva Malte v zameno za investicije tudi sumljivim osebam in drugih nečednosti v na prvi pogled idilični sredozemski otoški državici je bila pogosto tarča ustrahovanj, groženj in najrazličnejših tožb.

A to pogumne 53-letne novinarke ni ustavilo. Ustavila jo je bomba pod njenim avtomobilom.

Že decembra 2017 so aretirali domnevne bombaše Georgea Degiorgia, njegovega brata Alfreda Degiorgia in Vincea Muscata. V naslednjih letih so vsi trije priznali krivdo. Muscat je bil prvi in je, ker je sodeloval s sodiščem, dobil samo 15 let zapora, brata Degiorgio po 40 let. George Degiorgio je torej že pred obsodbo na dosmrtno ječo zaradi umora odvetnika sedel zaradi umora novinarke.

Naročnik umora je bil domnevno pomembni malteški poslovnež Yorgen Fenech, ki so ga prijeli jeseni 2019, ko je hotel z jahto pobegniti z Malte. Umor novinarke je menda naročil, ker je pisala o njegovih sumljivih poslih. Na sojenje trenutno čaka na prostosti, saj so ga morali januarja letos zaradi zakonskih omejitev trajanja pripora z varščino pogojno izpustiti. Poleg sojenja za naročilo umora Daphne Caruane Galizie ga čakajo še sojenja zaradi korupcije, pranja denarja in nezakonitih nakupov strupa in orožja.