Dojenčki v olimpijski vasi

»Dojenje nas spominja na univerzalno resnico obilja: več ko dajemo od sebe, bolj smo izpolnjeni. In to je božanska hrana – vir, iz katerega črpajo vsi. Je kot materine prsi, vedno polna in vedno teče.« To je napisala dr. Sarah Buckley, Novozelandka, ki živi v Avstraliji, zdravnica in, kot se predstavlja, tudi mati, velika zagovornica naravnega rojevanja in materinstva ter dokazana misijonarka dojenja.

V četrtek se je začel svetovni teden dojenja. Že več kot tri desetletja namreč od 1. do 7. avgusta v več kot 120 državah po vsem svetu zaznamujejo teden nečesa, kar je hkrati tako naravno in tako nemogoče, da si zasluži pozornost vsakega posameznika, vsake vlade in vsake organizacije, posvečene javnemu zdravju, duševnemu razvoju, družbeni pravičnosti in gospodarskemu razvoju.