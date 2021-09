Doktrina najprej Amerika spet udarila po Evropi

V nadaljevanju preberite:

Varnostno in obrambno partnerstvo Avstralije, ZDA in Združenega kraljestva na indopacifiškem območju (Aukus) ne zadeva le Francije, ki je ostala brez velike kupčije s podmornicami, temveč tudi širše interese EU.



Že na prvi pogled je očitno, da je kljub menjavi v Beli hiši s prihodom Joeja Bidna marsikaj ostalo enako kot pod Donaldom Trumpom. Ne glede na Bidnovo začetno idealiziranje ostaja veljavna doktrina najprej Amerika. To se je pokazalo tako v Afganistanu, kjer Američanom ni bilo mar za zadržke evropskih zaveznic, kot pri Aukusu.



V Parizu so razjarjeni, v drugih glavnih mestih in na ravni Unije pa so odzivi zadržani. Visoki zunanjepolitični predstavnik za skupno in varnostno politiko Josep Borrell je lahko le pojasnjeval, da s pripravo sporazuma treh držav niso bili seznanjeni.