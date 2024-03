Donald Trump lahko nadaljuje s predsedniško tekmo

Ameriško sodišče je soglasno presodilo, da lahko vodilni kandidat za republikansko predsedniško imenovanje Donald Trump ostane v tekmi za Belo hišo. S tem so zavrnili vrhovno sodišče zvezne države Kolorado, ki je prejšnjemu republikanskemu predsedniku zaradi domnevne vloge pri vdoru njegovih privržencev v kongres 6. januarja 2021 odreklo pravico do še enega predsedniškega mandata.

Sekcija 3 štirinajstega amandmaja k ameriški ustavi, na katero se je sklicevalo vrhovno sodišče Kolorada, sodelovanje na predsedniških volitvah odreka vsakomur, ki je že podal prisego zvestobe ZDA ter se potem udejstvoval v vstaji ali uporu proti njim ali pomagal njihovim sovražnikom. Vrhovno sodišče ZDA je soglasno sklenilo, da za uveljavljanje te zakonodaje proti zveznim uradnikom ali kandidatom za zvezne položaje niso pristojne ameriške države, ampak kongres. S tem so utišali tudi podobne pritožbe Illinoisa in Maina.

Štirje sodniki so v ločenem mnenju menili, da je večina preveč omejila uveljavljanje določila o vstajništvu, res pa tega ali uporništva Trumpa ne obtožuje niti posebni preiskovalec Jack Smith. Proti nekdanjemu predsedniku, ki je pozival k miroljubnim demonstracijam, je uporabil zakonodajo proti kukluksklanu ter iz leta 2002 proti voditeljem propadlega energetskega podjetja Enron. Prva je opredeljena kot zarota proti pravici do volitev in druga kot koruptivno preprečevanje uradnih postopkov.

Odločitev vrhovnega sodišča v Koloradu in podobnih sodnih in izvršnih odločb po njej že odmevno zavračajo republikanski volivci, ki se na predvolitvah v veliki večini odločajo za Trumpa. Kolorado je tudi ena od petnajstih zveznih držav in teritorija Ameriške Samoe, v katerih bodo jutri republikanski volivci po napovedih izbrali Trumpa in ne njegove vztrajne tekmice Nikki Haley. Nekdanja veleposlanica pri OZN je uspela pridobiti le glasove prestolnice Washington in 45. predsednik je govoril, da je zanalašč ostajal izven »močvirja«, »ptičji možgani«, kot zmerja svojo tekmico, naj bi tam porabila ves svoj čas in denar.

Prejšnji predsednik s tem v enem samem stavku dokazuje svoje prednosti in pomanjkljivosti. Večina republikanskih volivcev verjame, da politični razred prestolnice Washington proti milijonarskemu »zagovorniku delavskega razreda« uporablja vse vrste legalnih vojn, sredinske volivce še naprej odbija z zmerjanji političnih nasprotnikov. Zaradi šibkosti 81-letnega demokratskega predsednika Joeja Bidna si vse več Američanov vendarle želi vrnitve Trumpovih časov s solidno gospodarsko rastjo, nizko inflacijo ter brez novih vojn v svetu, in 45. predsednik vsaj za zdaj vodi pred svojim demokratskim naslednikom v večini odločilnih nihajočih zveznih držav.

(se nadaljuje)