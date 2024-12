Donald Trump ne bo koronavirusu nikoli oprostil

V nadaljevanju preberite:

Če je nedavna pandemija za seboj pustila kaj dobrega, potem je to pozornost na vse bolezni, ki se pojavijo kjer koli na svetu. Verjetno smo nanje pozorni predvsem iz sebičnih razlogov, kajti ko se je v Demokratični republiki Kongo konec oktobra pojavila okužba, poimenovana »bolezen x, ki je v mesecu in pol zajela več sto, usmrtila pa 79 ljudi, se je vprašanje, ali bi nas moralo to skrbeti, nanašalo predvsem na to, ali lahko to zlo pride do našega praga.

Med 376 okuženimi z določeno vrsto gripe je blizu 200 otrok, mlajših od pet let, zdravniki pa kot skupne simptome navajajo visoko temperaturo, glavobol, kašelj, oteženo dihanje in slabokrvnost. Kljub še vedno sveži travmi zaradi korone je postala vlada v Kinšasi na okužbo, ki se širi po pokrajini Kvango, pozorna šele šest tednov po tem, ko so se pojavili nenavadni simptomi, kar samo po sebi vzbuja skrb.

»Bolezen x« je naziv, ki ga je WHO sprejela za hipotetično neznan patogen, ki bi lahko povzročil pandemijo. Sicer pa že njegovo ime strokovnjake in znanstvenike poziva, naj mu dajo konkretnejšo vsebino s podatki o okužbi, ki jih pridobijo na terenu in v laboratorijih, ki jih sicer delijo s kolegi z vsega sveta in seveda s tistimi v WHO.