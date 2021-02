Draghi tudi po drugem krogu pogovorov uživa podporo strank

Draghija je podprla tudi desnosredinska stranka Naprej Italija (FI) nekdanjega premierja Silvia Berlusconija. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

V Italiji si je nekdanji prvi mož Evropske centralne bankepri večjih strankah znova zagotovil širšo podporo za sestavo vlade. Podporo so mu po drugem krogu pogovorov med drugim izrazili predstavniki levosredinske Demokratske stranke (PD) in Žive Italije (IV) nekdanjega premierjaDraghija je podprla tudi desnosredinska stranka Naprej Italija (FI) nekdanjega premierja. »Naredili bomo svoj del v zvestem in konstruktivnem duhu,« je povedal Berlusconi po pogovorih.Po današnjih pogovorih so podporo sicer zavrnili pri skrajno desnih Bratih Italije, poroča nemška tiskovna agencija DPA.Do večera ima Draghi na sporedu še pogajanja z desno Ligoin populističnim Gibanjem pet zvezd. Predvsem pri slednjih bo moral Draghi biti bolj prepričljiv. Stranka ni enotna glede podpore in bo ta teden še glasovala o tem. Ker je najmočnejša sila v parlamentu, je njen glas pomemben.Zaenkrat ostaja neznanka, kako bo Draghi nadaljeval sestavljanje vlade po pogajanjih. Izjav namreč ne daje, odkar je prejšnji teden od predsednika državesprejel vlogo mandatarja. Kakršnakoli vlada pa mora dobiti še zeleno luč obeh domov parlamenta.Politična kriza v Italiji je izbruhnila po tem, ko je sredi januarja Renzijeva stranka izstopila iz vlade Giuseppeja Conteja . Sledil je odstop premierja, Mattarella pa začel pogovore o novi vladi in rešitvah za izhod iz krize.