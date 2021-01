Premier Conte bo v torek ponudil odstop

Italijanski premierbo v torek ponudil odstop, so nocoj sporočili iz njegovega kabineta. Po odstopu naj bi si skušal zagotoviti mandat za sestavo nove vlade, poročajo tuje tiskovne agencije.Iz Contejevega kabineta so sporočili, da je za torek dopoldne ob 9. uri sklical sejo vlade, na kateri bo člane obvestil, da želi predsedniku državeponuditi svoj odstop.Po poročanju medijev naj bi Conte skušal dobiti nov mandat. Z odstopom pa naj bi želel pridobiti dodaten čas, da si zagotovi večino v obeh domovih parlamenta, potem ko je izgubil večino v senatu.Sredi meseca je namreč iz vlade izstopila manjša koalicijska partnerica Živa Italija nekdanjega premierja. Conte je šel nato po zaupnico v parlament in jo dobil v obeh domovih. Kljub temu pa je njegova vlada oslabljena, saj nima zagotovljene večine v senatu.Za odstop se je odločil, tik preden bi senat v sredo odločal o reformi v pravosodju. V stranki Živa Italija bivšega premierja Mattea Renzija, ki je izstopila iz vladne koalicije, a jo načeloma še vedno podpira, so namreč že napovedali, da reforme ne bodo podprli. To pa pomeni, da bi lahko predlogi tudi padli, saj Contejeva vlada brez senatorjev stranke Živa Italija nima večine v zgornjem domu italijanskega parlamenta.Danes je sicer koalicijsko Gibanje pet zvezd napovedalo podporo Conteju. V Rimu naj bi se stranke tako že dogovarjale o oblikovanju koalicije, na čelu katere bi lahko znova bil 56-letni pravnik.Končna odločitev je v rokah Mattarelle. Predsednik države je tisti, ki imenuje mandatarja in lahko skliče predčasne volitve, če se ne najde vladne večine.