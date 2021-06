Draghi Vatikanu: Italija je laična država

V nadaljevanju preberite:

Italijanska vlada in cerkveni vrhovi poskušajo pomiriti razburjenje, ki ga je povzročila vlada Svetega sedeža, ko je z diplomatsko noto posegla v italijansko zakonodajo. Pri tem se je naslanjala na konkordat iz leta 1929, ki je vzpostavil cerkveno državo in ji dal suverene pravice, dolgo je imela tudi velik vpliv na italijansko politiko. Premier Mario Draghi je posvaril, da o zakonih odloča italijanski parlament. Italija je laična in ne konfesionalna država, je Draghi sporočil prek vatikanskega obzidja.