Nezadovoljstvo preraslo v politično krizo

Južnokorejski predsednik Jun Sok Jol je danes razglasil izredno stanje. To se je zgodilo prvič v 44 letih oziroma prvič, odkar je Južna Koreja postala demokratična država. Predsednik se je tako z neslavnimi črkami zapisal v zgodovino.

V televizijskem nagovoru nacije je ta drastični ukrep obrazložil kot nujno potezo, in to zaradi »protidržavnih dejavnosti opozicije, ki načrtuje upor«. Kot je dejal, gre za sile, naklonjene Severni Koreji, ki jih je »treba izkoreniniti in zaščititi ustavno ureditev ter svobodo«. Dejansko gre za predsednikov odziv na množične proteste, ki so jih pripravile Demokratska stranka Koreje in skupine državljanov, ki so zahtevale, naj proti predsedniku vložijo obtožnico zaradi škandalov, v katere je bila vpletena njegova soproga.