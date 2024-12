(KOMENTAR) Umazani odsevi preteklosti

V nadaljevanju preberite:

Južna Koreja bo v prihodnjih dneh v središču pozornosti svetovne javnosti, za kar obstaja kar nekaj razlogov. V Stockholmu bodo 10. decembra Nobelovo nagrado za književnost izročili Han Kang, južnokorejski pisateljici, in to predvsem za roman Človeška dela, v katerem podrobno opisuje gibanje za demokracijo iz leta 1980, ko so se študenti v Gvangdžuju dvignili proti izrednemu stanju in vojaški diktaturi, ki je bila uvedena pred koncem leta 1979. Oblast je nadnje poslala vojsko, ta pa je nato ubila več sto, morda celo več tisoč ljudi. V zavest južnokorejskega ljudstva se je to zarezalo kot večna travma.