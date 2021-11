Dva delegirana tožilca sta absolutni minimum

V evropski komisiji nočejo ugibati glede govoric, po katerih naj bi slovenska vlada poskušala razrešiti položaj glede delegiranih tožilcev z izbiro enega od štirih kandidatov, ki so se prijavili na prvi razpis.

V Bruslju ponavljajo, da neimenovanje delegiranih tožilcev obžalujejo, da so stiki s slovensko stranjo glede izpolnjevanja obveznosti v teku na vseh ravneh in da so večkrat pozvali k nominaciji delegiranih tožilcev kot nujni zadevi. Na srečanju premierja Janeza Janše s komisarjem za pravosodje Didierjem Reyndersom so konec oktobra so pokazali tudi pripravljenost na pomoč v dialogu med slovensko oblastjo in uradom evropskega javnega tožilstva (EPPO).

Kot so pojasnili v EPPO, sodelujoče države najprej nominirajo svoje kandidate za delegirane tožilce. Nato jih uradno imenuje ali zavrne tožilski kolegij. Povedali so še, da po uredbi o EPPO mora vsaka sodelujoča država imeti najmanj dva delegirana tožilca. »Če bi Slovenija imela le enega delegiranega tožilca, kar ne bi bilo v skladu z uredbo, EPPO ne bi mogel zagotoviti učinkovitih preiskav. Ob upoštevanju pričakovane obremenitve z delom EPPO v Sloveniji, ko smo s slovenskimi oblastmi sklenili sporazum o dveh delegiranih tožilcih, nam je bilo jasno, da je to absolutni minimum,« so še sporočili.

Glavna evropska tožilka Laura Kövesi se je pred kratkim vprašala, ali je proračun EU v Sloveniji še primerno zaščiten. Pozvala je »vse relevantne deležnike«, naj z vsemi razpoložljivimi sredstvi zaščitijo finančne interese EU v Sloveniji. Evropska komisija bi sicer lahko proti Sloveniji sprožila redni postopek ugotavljanja kršitev prava EU. Druga pot je uporaba novega mehanizma pogojevanja za zašito proračuna in finančnih interesov.

Evropski komisar Reynders je pred kratkim v intervjuju za belgijski časnik Le Soir glede pčogojecvanja napovedal, da bodo poslali pisma v nekaj držav članic in s sprožili proces pogojevanja izplačil. Po odločitvi sodišča EU o madžarsko-poljski tožbi proti mehanizmu naj bi postopek še formalizirali. Čeprav so v Bruslju napovedali, da bodo začeli ukrepati že po koncu poletja, je po Reyndersovih napovedih novi rok konec leta.