Reynders še čaka na odločitev upravnega sodišča glede delegiranih tožilcev

Slovenija med prejmnicami opozorila iz Bruslja?

Evropska komisija čaka na odločitev upravnega sodišča o tožbi tožilcevinzaradi sklepa vlade, da se razveljavi postopek njunega imenovanja za evropska delegirana tožilca in ponovi razpis, je danes na Brdu povedal evropski komisar za pravosodje. Pričakuje jo v dveh tednih.Reynders je Slovenijo že večkrat pozval, naj čim prej imenuje evropska delegirana tožilca v okviru evropskega javnega tožilstva (EPPO), ki je začelo delovati junija. Julija je napovedal, da bo, če se to ne bo zgodilo zelo hitro, po poletju odločil o ukrepih.Danes je na vprašanje, kdaj in kako bo ukrepal, odgovoril, da čaka na odločitev upravnega sodišča. »Bomo videli, če bo razvoj pozitiven. Pritisk je zelo velik,« je dejal na novinarski konferenci na Brdu po zasedanju ministrov EU, pristojnih za varstvo potrošnikov.Pravosodno ministrstvo je sredi avgusta sporočilo, da bo postopek glede evropskih delegiranih tožilcev nadaljevalo, ko bodo prejeli pravnomočno odločitev upravnega sodišča o tožbi tožilcev Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja na sklep vlade, da se razveljavi postopek njunega imenovanja in ponovi razpis.Tako na Evropski komisiji kot na EPPO so večkrat pojasnili, da je lahko evropsko tožilstvo začelo delovati tudi brez delegiranih tožilcev iz Slovenije, saj ima ta v kolegiju tožilstva v Luksemburgu svojega evropskega tožilca, ki lahko prevzame primere iz Slovenije.V preteklosti je komisar že opozoril, da bodo, če bo Slovenija z neimenovanjem delegiranih tožilcev kršila evropsko zakonodajo, premislili o postopku pred Sodiščem EU. Ker pa gre tudi za zaščito proračuna EU, bodo, če ta ne bo zagotovljena, premislili tudi o drugih orodjih, je še dejal julija.V EU od januarja velja uredba o pogojevanju koriščenja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava. Komisija je že pred časom za jesen napovedala prve korake na podlagi te uredbe. Sloveniji tako v primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev grozi tudi zamrznitev evropskih sredstev.Predsednica komisijeje sredi meseca napovedala, da bo bodo prva pisma članicam na podlagi omenjene uredbe poslali »v prihodnjih tednih«. Za zdaj ni znano, katere članice bodo dobile ta prva opozorila.Reynders danes ni želel odgovoriti na vprašanje, ali bo med njimi tudi Slovenija. Ne želimo vnaprej povedati, katere članice bodo dobile pisma, smo pa vsekakor pripravljeni začeti proces s posredovanjem pisnih vprašanj nekaterim članicam, je povedal.