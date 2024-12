Edina bolnišnica na severu Gaze ne deluje več

Izraelska vojska je danes sporočila, da je končala operacijo v bolnišnici Kamal Advan na severu Gaze. V njej je po lastnih navedbah zajela 240 domnevnih borcev islamističnega gibanja Hamas, med njimi je tudi direktor bolnišnice. Edina bolnišnica na severu Gaze po operaciji ne deluje več, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Izraelska vojska je sporočila, da je med vdorom v bolnišnico v Bejt Lahiji na severu Gaze zajela 240 domnevnih borcev Hamasa. Med aretiranimi je tudi direktor bolnišnice Husam Abu Safeja, ki je po navedbah vojske osumljen, da je »teroristični kader« Hamasa.

Vojska trdi, da je v bolnišnici deloval poveljniški center Hamasa. Palestinsko gibanje zanika, da bi bili njegovi borci prisotni v bolnišnici.

Izraelske sile so bolnišnico napadle v petek zjutraj, nocoj po krajevnem času pa so sporočile, da se je operacija končala.

Vojska je poudarila, da je v svojih akcijah prizanesla civilistom, pacientom in bolnišničnemu osebju ter da je ravnala v skladu z mednarodnim pravom. Po navedbah zdravniških krogov na območju Gaze je bilo med operacijo več žrtev.

WHO pa je sporočila, da je bolnišnica Kamal Advan zaradi izraelske vojaške operacije prenehala delovati in da je zdaj prazna. Preostalih 15 kritičnih bolnikov, 50 negovalcev in 20 zdravstvenih delavcev so v petek premestili v indonezijsko bolnišnico, ki jo je po navedbah WHO uničena in ne deluje. Ob tem je organizacija poudarila, da je zgrožena nad operacijo in da so bolnišnice ponovno postale bojišče.

»Sistematično uničevanje zdravstvenega sistema in več kot 80 dni trajajoče obleganje severne Gaze ogrožata življenja 75.000 Palestincev, ki so ostali na tem območju,« je še opozorila.

Bolnišnica Kamal Advan je bila sicer že večkrat tarča napadov izraelskih sil, ki že več tednov napadajo severni del palestinske enklave.