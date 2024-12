V spopadih z novimi sirskimi varnostnimi silami ubitih več ljudi

V spopadih v sirski provinci Tartus je bilo v sredo ubitih 17 ljudi, potem ko so varnostne sile poskušale prijeti pravosodnega uradnika iz časa režima nekdanjega predsednika Bašarja al Asada. Ta naj bi bil soodgovoren za zločine v zloglasnem zaporu Sednaja in zapornikom med drugim izrekal smrtne obsodbe.

Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice je bilo v kraju Kirbet al Maza blizu Tartusa na zahodu Sirije ubitih 14 pripadnikov varnostnih sil novih sirskih oblasti ter trije oboroženi moški, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Spopadi v provinci Tartus, ki velja za trdnjavo Asadove alavitske manjšine, so izbruhnili po tem, ko številni prebivalci niso dovolili preiskav svojih hiš, je sporočila nevladna organizacija s sedežem v Londonu, ki se opira na mrežo virov v Siriji.

Sirske oblasti so v sredo skušale prijeti nekdanjega vodjo vojaškega pravosodnega oddelka in terenskega sodišča Mohameda Kanjo Hasana, ki naj bi »izrekal smrtne kazni in neutemeljene sodbe tisočem zapornikov«.

Njegov brat je skupaj z manjšo oboroženo skupino napadel vozilo varnostnih sil, ki so ga iskale, pri čemer je v spopadih umrlo 17 ljudi.

Novi notranji minister v sirski prehodni vladi Mohamed Abdel Rahman je povedal, da je bilo »med opravljanjem naloge zagotavljanja varnosti v provinci Tartus po zahrbtni zasedi nekdanjega zločinskega režima« ubitih 14 uslužbencev notranjega ministrstva, še deset ljudi je ranjenih.

Sirske oblasti so v ločenem incidentu po poročanju britanskega BBC v mestu Homs ponoči uvedle policijsko uro, potem ko so v več mestih izbruhnili nemiri zaradi videoposnetka, ki naj bi prikazoval napad na tamkajšnje alavitsko svetišče.

Sirsko notranje ministrstvo je sporočilo, da je bil v Homsu ubit en protestnik, pet ljudi je bilo ranjenih. Dodali so, da je posnetek star in naj bi izviral iz časa ofenzive upornikov na Alep konec novembra.

Alavitska manjšina v Siriji predstavlja vejo šiitskega islama, del katere so številni pripadniki politične in vojaške elite nekdanjega režima, vključno z Asadom in njegovo družino.

Ta skupnost se po strmoglavljenju Asadovega režima sedaj boji maščevanja, saj so njeni pripadniki sodelovali pri številnih zločinih pod Asadovim vodstvom. Nove sirske oblasti so sicer ob zahtevah po sojenju odgovornim za zločine obljubile, da bodo spoštovale etnično in versko raznolikost v Siriji, vključno s pravicami manjšin.