Eksplozija tisočih pozivnikov je poziv k veliki vojni

Izraelski napad na Hezbolah – prek pozivnikov AP924, ki so jih po tajvanskem »vzorcu« (Gold Apollo) izdelali v madžarskem podjetju BAC, v katere je bilo vstavljenih več gramov eksploziva, ki ga je sprožilo prejetje sporočila – se je zgodil le nekaj ur po tem, ko je izraelski vojni kabinet z odločitvijo, da je »varna vrnitev« okoli 50.000 razseljenih Izraelcev, ki so morali sever države zapustiti zaradi stalnega medsebojnega obstreljevanja med Hezbolahom in izraelsko vojsko, »vojni cilj«. To odločitev izraelskih oblasti je bilo mogoče razumeti kot vojno napoved.

In akt napada na tisoče pripadnikov Hezbolaha – med žrtvami eksplozij je tudi veliko civilistov – je obenem akt vojne in tudi, po vseh merilih, teroristični napad. In to ne glede na to, da je gibanje Hezbolah, ki v večini obvladuje politično in varnostno življenje v Libanonu, prepoznano kot teroristično gibanje.