Izrael med vojne cilje dodal ponovno vrnitev skupnosti na sever države

Izraelski varnostni kabinet je ponoči razširil vojne cilje v Gazi in mednje vključil tudi vrnitev izraelskih skupnosti na sever države ob meji z Libanonom. Da bo vrnitev skupnosti varna, pa je potrebno vojaško ukrepanje, je že pred tem ocenil obrambni minister Joav Galant, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Politično-varnostni kabinet je danes zvečer posodobil cilje vojne, tako da vključujejo naslednji del: varno vrnitev prebivalcev severa na njihove domove,« so ponoči sporočili iz urada premierja Benjamina Netanjahuja.

Dan prej je izraelski obrambni minister ameriškemu odposlancu dejal, da je vojaško ukrepanje edini preostali način za zagotovitev varne vrnitve izraelskih skupnosti nazaj na sever.

Med Izraelom in Hezbolahom sicer že od 7. oktobra lani, ko je izbruhnila vojna v Gazi, skoraj vsakodnevno poteka obstreljevanje, ki je v glavnem omejeno na območja blizu libanonsko-izraelske meje. Vendar pa so strahovi pred morebitno eskalacijo razmer in širitvijo konflikta iz Gaze na Libanon še vedno prisotni.

Izraelsko vodstvo je doslej med vojne cilje uvrščalo uničenje palestinskega gibanja Hamas v Gazi, izpustitev talcev in pridobitev zagotovil, da enklava ne bo več predstavljala grožnje Izraelu.

FOTO: Kevin Dietsch Getty Images/AFP

Blinken tokrat naj ne bi obiskal Izraela

V naporih za doseg dogovora o prekinitvi ognja pa se bo v regiji znova mudil ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki bo od danes do četrtka vodil pogovore s predstavniki egiptovskih oblasti. Po poročanju medijev pa Blinken tokrat ne bo obiskal Izraela.

Egipt, ZDA in Katar posredujejo med Izraelom in Hamasom v posrednih pogajanjih o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev na območju Gaze. Pogajanja so trenutno zastala, a se ZDA po navedbah ameriškega zunanjega ministrstva trudijo z novimi predlogi.