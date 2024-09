V eksplozijah komunikacijskih naprav v Libanonu 2800 ranjenih, več mrtvih

Po podatkih Libanonskega ministra za zdravje Firasa Abiada je bilo v eksplozijah komunikacijskih naprav po Libanonu ubitih najmanj devet ljudi, 2800 pa jih je bilo ranjenih. Najmanj dva izmed mrtvih sta otroka. Po zadnjih informacijah je razneslo tudi naprave v Siriji, ranjenih naj bi bilo 14 oseb.

Po prvih podatkih naj bi komunikacijske naprave, natančneje pozivniki oziroma piskači, ki so jih uporabljali člani libanonskega gibanja Hezbolah simultano eksplodirale po vsej državi. Ranjenih je bilo najmanj 2.750 članov Hezbolaha, njihovih bližnjih in naključnih mimoidočih. Več kot 200 v kritičnem stanju, je na novinarski konferenci dejal Abiad in dodal, da so večinoma utrpeli poškodbe na obrazu, rokah in trebuhu. Umrlo je najmanj osem ljudi, med katerimi sta bila tudi desetletna hči člana Hezbolaha in sin poslanca Hezbolaha.

Vzrok eksplozij še ni znan, Hezbolah pa je že sprožil preiskavo, vendar je odgovornost zanje že pripisal Izraelu in napovedal maščevanje. Uradni Izrael napada sicer še ni komentiral.

Libanonsko ministrstvo za zdravje je medtem bolnišnice v več regijah pozvalo, naj bodo v visoki pripravljenosti, vse državljane, ki imajo brezžične komunikacijske naprave, pa je prosilo, naj jih ne uporabljajo, dokler se ne raziščejo okoliščine eksplozij.

Več bolnišnic na jugu države je že sprejelo številne ranjence, med katerimi so bili nekateri v kritičnem stanju. Bolnišnice državljane pozivajo k darovanju krvi. Pri zdravljenju in prevozu ranjenih pa sodeluje tudi več kot 30 reševalnih vozil libanonskega Rdečega križa.