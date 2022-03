Elon Musk in armada hekerjev na pomoč Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Ruski predsednik Vladimir Putin je na Ukrajino izstrelil hiperzvočno raketo, a že običajne z zadevanjem porodnišnic in zaklonišč desetkajo napadeno državo. Predsednik Volodimir Zelenski in njegovi so svojo domovino doslej kljub temu ubranili v nasprotju z vsemi pričakovanji in še pred ameriškimi »kamikazami« switchblade, vojaškimi droni, ki prihajajo z novim milijardnim paketom pomoči, so jim pri tem pomagali poceni turški droni – ter Elon Musk.