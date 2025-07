Veliki grdi boj med Trumpom in Muskom za veliki čudoviti zakon

Manj kot pol leta po ponovnem nastopu v Beli hiši republikanski predsednik Donald Trump spet bije bitko za svojo politično prihodnost. Tako imenovani veliki čudoviti zakon (big beatuful bill), zaradi katerega obračunava s kongresniki iz lastne stranke, je zadal smrtni udarec tudi prijateljstvu z najbogatejšim zemljanom Elonom Muskom. Trump meni, da je na kocki prihodnost ZDA, to pa diametralno nasprotno verjamejo tudi njegovi nasprotniki.

Republikanski predsednik je dosedanjemu političnemu sopotniku Musku, očetu komercialne uporabe električnih avtomobilov, zasebnih vesoljskih poletov, satelitskega interneta in še česa, prikrito zagrozil z zaprtjem trgovine. »Mogoče bi si lahko to pogledal doge, prihranili bi lahko veliko denarja,« je na svojem družbenem omrežju truth social udrihal po subvencijah za električne avtomobile. Urad za vladno učinkovitost je do nedavnega vodil sam Musk, že ob njegovem odstopu konec maja pa so bile vidne razpoke med najbogatejšim zemljanom in najvplivnejšim, kar je še vedno predsednik ZDA.

Ameriški predsednik Donald Trump bije boj za svojo vizijo ZDA. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters

Zdaj med njima divja odkrita vojna. Trump razkol pripisuje končanju subvencij za električne avtomobile v »velikem čudovitem zakonu« z angleško kratico BBB. Meni, da so električni avtomobili v redu, a ne bi smeli vseh ljudi siliti, naj si ga kupijo. »Elon je najbrž dobil več subvencij od kateregakoli človeka v zgodovini in brez tega bi moral najbrž zapreti trgovino ter se vrniti v Južno Afriko.« To je resna prikrita grožnja izumitelju in poslovnežu, ki se je na Trumpovo stran z vso silo in vsem svojim denarjem postavil po poskusu atentata v pensilvanskem Butlerju julija lani. Elon Musk svojo afriško domovino obtožuje belskega genocida.

V sporu zaradi nove proračunske zakonodaje predsedniku po lastnih besedah nasprotuje predvsem zaradi povišanja meje zadolževanja za več kot štiri tisoč milijard dolarjev. Trumpa obtožuje mastne prašičje pojedine PPP (porky pig party) in se je na svojem družbenem omrežju x zaklel, da bo BBB pomagal potoniti, pa če je to zadnja stvar, ki jo bo naredil: »Čas za novo politično stranko, ki ji bo mar za ljudi.« Alternativo »demokratsko-republikanski enostranki«​ je napovedal za dan po sprejemu nove proračunske zakonodaje.

Poravnava novih proračunskih predlogov s prejšnjo zakonodajo v kongresu potrebuje le preprosto večino, ob majhni republikanski tako v predstavniškem domu kot v senatu pa do zaključka Delove redakcije še ni bilo jasno, ali bo zadostovalo. Dvigu že zdaj rekordne meje zadolževanja je nasprotoval tudi republikanski senator iz Kentuckyja Rand Paul, pa čeprav je Trump prepričeval, da se bo z njegovimi drugimi gospodarskimi programi dolg kmalu močno znižal. Predstavniku iz iste zvezne države Thomasu Massieju je zagrozil s podporo konkurentom.

Senator iz Kentuckyja Rand Paul ne soglaša z višanjem meje zadolževanja. Foto: Andrew Harnik Getty Images Via Afp

Trump je na BBB je privezal tudi močnejši obračun z ilegalnim priseljevanjem, ki je po njegovih statistikah pod prejšnjim demokratskim predsednikom Joejem Bidnom v ZDA pripeljal dvajset milijonov ljudi iz vsega sveta. Verjame, da so si demokrati želeli uvoziti volivce, in se jih hoče znebiti za vsako ceno. Številni Američani pa se vendarle obotavljajo pred udarci po ilegalnih prišlekih, ki spoštujejo vse druge zakone, in ob zaključku Delove redakcije je v senatu padla prepoved zdravstvenega zavarovanja zanje. Delno zaradi proceduralnih razlogov. Omejevanju dostopa do programa za revne Medicaid pa je vendarle nasprotoval republikanski senator iz Severne Karoline Thom Tillis - in tudi sam postal tarča Trumpovih groženj. Za prihodnje leto je napovedal politično upokojitev.

Za gibanje »naredimo Ameriko spet veliko« so Trumpovi nasprotniki republikanci le po imenu, brez njih pa v kongresu nimajo dovolj glasov za politično in gospodarsko agendo, na katero je republikanski predsednik vezal vso svojo politično identiteto. Demokrati, ki si še niso opomogli po novembrskem porazu, si manejo roke. Z velikim grdim zakonom, kot ga imenujejo, bi izgubili finančno podporo za organizacijo Planned Parenthood, ki skrbi za dostop do umetnih prekinitev nosečnosti, subvencije za svoje izgubaške zvezne države in še marsikaj. Doslej so bili zaradi pomika k skrajni levici na tapeti sami, še posebej z odkrito socialističnim in muslimanskim kandidatom za župana New Yorka Zohranom Mamdanijem.

Sporni demokratski kandidat za newyorškega župana Zohran Mamdani. Foto: Adam Gray Getty Images Via Afp

Izpolnile se niso niti katastrofalne napovedi nekaterih ekonomistov zaradi Trumpovih kazenskih carin. Nasprotno, življenjski stroški padajo, z novimi proračunskimi predlogi kot nižanje davkov na pokojnine in napitnine ter podeseterjeno pridobivanje domače energije pa naj bi še bolj. Trump hvali tudi vračanje proizvodnje domov ter večji dotok sredstev v proračun zaradi kazenskih carin za druge države. Brez velikega čudovitega zakona pa svari pred največjim višanjem davkov v ameriški zgodovini, saj bi se izpela davčna nižanja iz njegovega prvega mandata.

Amerika je spet na prelomnici. Republikanski predsednik je v prejšnjem tednu poleg gospodarskih uspehov slavil vrhovno sodno klofuto zveznim sodnikom, ki so ga doslej ovirali, pa še mirovni sporazum v Afriki in obračunavanje z iranskimi jedrskimi programi. Zdaj je pred novimi odločilni boji za »najprej Amerika« vizijo ZDA. Med prepričevanjem, da ZDA z njimi čaka gospodarski in družbeni preporod, hoče BBB na svoji mizi do ameriškega dneva neodvisnosti 4. julija.