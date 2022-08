Etiopija napadla glavno mesto separatistične pokrajine Tigraj

Etiopsko letalstvo je danes napadlo tarče v Mekelelu, glavnem mestu pokrajine Tigraj, ki je pod nadzorom separatistične Tigrajske ljudske osvobodilne fronte (TPLF). Ob tem naj bi po trditvah TPLF, ki jih je povzela francoska tiskovna agencija AFP, zadela tudi vrtec in ubila več civilistov, med drugim tudi otrok.

Kmalu po poročilih o zračnem napadu je etiopska vlada opozorila, da bo »ukrepala« proti TPLF, in pozvala civiliste, naj se izogibajo vojaškim ciljem v regiji. »Čeprav zvezna vlada ohranja pripravljenost na pogovore, bo ukrepala proti vojaškim silam (...) TPLF,« je v izjavi, ki jo je povzela AFP, sporočila etiopska vladna služba za komuniciranje.

Ranjence zaradi letalskega napada so prepeljali v bolnišnice. FOTO: Reuters

Tigrayska ljudska osvobodilna fronta trdi, da so etiopske vladne sile skupaj z zavezniki v sredo začele obsežno ofenzivo na južni del pokrajine Tigraj. Vlada premierja Abiya Ahmeda po drugi strani vztraja, da so prvi napadli uporniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zunanji minister in namestnik etiopskega premierja Demeke Mekonnen je diplomatom v četrtek dejal, da je Etiopija pripravljena »braniti svojo ozemeljsko cetovitost in suverenost«. Obenem pa je zavezana tudi uporabi mirnih sredstev za končanje konflikta in sodelovanju s humanitarnimi organizacijami, je dodal v Adis Abebi.

V vojni gre zares, tudi separatisti imajo težko orožje. FOTO: Eduardo Soteras/AFP

Z vnovičnim izbruhom spopadov se je v Tigraju končalo petmesečno premirje, ki je ustavilo prelivanje krvi ter omogočilo dostavo humanitarne pomoči v regijo. Novi spopadi so vznemirili mednarodno skupnost, ki obe strani vzpodbuja, naj končata okrutno vojno.