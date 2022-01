Bruselj gre nad kitajsko trgovinsko blokado Litve

EU je pred svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) sprožila postopek proti Kitajski glede njenega trgovinskega pritiska na Litvo, ki je sledil odprtju tajvanskega predstavništva v Vilniusu. V Bruslju ugotavljajo, da je Peking močno omejil ali de facto blokiral uvoz in izvoz iz Litve pa tudi iz drugih držav EU v povezavi z Litvo.

V evropski komisiji so v zadnjih tednih registrirali številne omejitve, kot je zadrževanje litovskega blaga na carini ali zavrnitev uvoza. Med drugim so opazili, da kitajska podjetja preklicujejo naročila v Litvi. Vpeljali so tudi omejitve glede izvoza v Litvo.

»Še več, Kitajska izvaja pritisk na mednarodna podjetja, naj opustijo rabo litovskih sestavnih delov, saj se bodo sicer soočila z omejitvami,« je povedal izvršni podpredsednik evropske komisije za gospodarstvo in trgovinski komisar Valdis Dombrovskis.

Ukrepi Pekinga so decembra zmanjšali trgovino iz Litve na Kitajsko v primerjavi z decembrom 2020 za 91 odstotkov. Takšna diskriminatorna trgovinska praksa glede Litve, ki prizadeva tudi drug izvoz iz EU na Kitajsko, je po mnenju Dombrovskisa v nasprotju s pravili WTO. Kot je znano, so bila pod pritiskom velika mednarodno dejavna podjetja, kot je nemški dobavitelj avtomobilskih delov Continental.

Grožnja trgu in industriji EU

Po podatkih evropske komisije so najbolj prizadeti sektorji farmacija, laserji, elektronika, hrana. Dombrovskis je kitajsko ravnanje označil za »grožnjo celovitosti enotnega trga«. Med drugim z njim ogroža evropsko industrijo.

Dombrovskis je napovedal prizadevanja za zmanjšanje napetosti. Začetek postopka pred WTO vidi kot priložnost za rešitev. V prvi fazi posvetovanj bo EU uradno zahtevala od Kitajske informacije o njenih ukrepih. Postopki pred WTO v Ženevi so dolgotrajni in lahko trajajo več let.

V EU je na stopnji sprejemanja nova ureditev, ki bo omogočala hitre odzive na takšne gospodarske prisile, kot jo v primeru Litve izvaja Kitajska.