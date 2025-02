Zelenski: Ustavili smo sovražnika, ki ogroža ves demokratični svet

Predsednik Volodimir Zelenski se je v svojem zadnjem nagovoru zahvalil Ukrajincem za njihov izjemni pogum in junaštvo, ki ga izkazujejo med vojno z Rusijo. V svojem govoru je poudaril, da je ponosen na »absolutno herojstvo Ukrajincev«, in dodal: »Tri leta odpora. Tri leta hvaležnosti. Tri leta absolutnega herojstva Ukrajincev. Ponosni smo na Ukrajino!«

Zelenski se je v čustvenem nagovoru zahvalil vsem, ki ščitijo in pomagajo Ukrajini, ter izrazil globoko hvaležnost za njihova prizadevanja; vojakom na fronti, prostovoljcem, zdravstvenim delavcem in vsem, ki so kakorkoli pripomogli k obrambi in podpori države. Poudaril je, da je vsak Ukrajinec, ne glede na svojo vlogo, pripomogel k obrambi države. »Hvala vsem, ki ščitite in pomagate Ukrajini,« je dejal. Zahvalil se je tudi mednarodni skupnosti in se zahvalil za podporo, ki jo Ukrajina prejema od svojih zaveznikov po vsem svetu. Ukrajina je zdaj močan ščit v Evropi. Ustavili smo sovražnika, ki ogroža ves demokratični svet,« je zapisal na omrežju X.

Poudaril je tudi pomembnost nadaljnje vztrajnosti. »Naš boj še ni končan,« je dejal. »Moramo ostati enotni in močni, saj bomo le tako lahko premagali agresorja ter zagotovili mir in svobodo za našo državo.«

Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen je ob tretji obletnici začetka vojne v Ukrajini napovedala paket pomoči v vrednosti 3,5 milijarde evrov, s katerim naj bi se okrepila tako obrambna kot energetska varnost Ukrajine. Poleg finančne podpore je bila izpostavljena tudi nujnost hitre dostave orožja in streliva, kar so potrdili zunanji ministri EU, ki razpravljajo o dodatnih korakih za okrepitev vojaške pomoči – o dobavi več kot 1,5 milijona kosov topniškega streliva, sistemov protizračne obrambe in dodatnem usposabljanju ukrajinskih vojakov. Ti ukrepi so namenjeni ne le zaščiti Ukrajine, ampak tudi ohranitvi svetovne ureditve in zagotavljanju, da bo konflikt ostal le izjemen primer, ki bo spodbudil mednarodno sodelovanje in enotnost.

Poleg finančne podpore voditelji poudarjajo nujnost hitre dostave orožja in streliva, kar so potrdili zunanji ministri EU, ki danes razpravljajo o dodatnih korakih za okrepitev vojaške pomoči. FOTO: Ludovic Marin/Afp

Mednarodna podpora Ukrajini je v teh težkih časih ključna, številni svetovni voditelji izražajo svojo podporo in zavezanost ukrajinskemu narodu. Micheál Martin, irski premier, je poudaril, da Rusija po treh letih vojne ni dosegla svojih ciljev. Poudaril je pomembnost enotnosti v odporu proti ruski agresiji ter dodal, da bo Irska tudi v prihodnje podpirala sankcije proti Rusiji in več prispevala finančno na vseh področjih.

Norveški premier Jonas Gahr Støre je opozoril na pomembnost enotnega evropskega glasu ter vključitev držav zunaj EU, kot sta Norveška in Združeno kraljestvo. Keir Starmer, britanski premier, je izpostavil potrebo po močni varnostni garanciji za Ukrajino in ponudil britansko podporo z mirovnimi silami. Izrazil je tudi občudovanje odziva ukrajinskega naroda ter ponovil, da bo Velika Britanija podpirala Ukrajini.

Španski premier Pedro Sánchez je zagotovil špansko podporo Ukrajini in napovedal vojaški paket pomoči v vrednosti ene milijarde evrov. Avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg je poudaril avstrijsko nevtralnost, a jasno stališče proti vojni, ter izrazil podporo za trajen in pravičen mir.

Danska premierka Mette Frederiksen je zagovarjala vključitev Ukrajine v Nato kot najboljšo varnostno garancijo. Poudarila je, da je treba sprejeti nujne odločitve o obrambnih izdatkih, saj je to edina pot naprej za Evropo.

Skupna izjava evropskih voditeljev, vključno s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, je poudarila pomembnost transatlantske in globalne solidarnosti z Ukrajino ter obsodila rusko agresijo in izrazila zavezanost nadaljnji podpori Ukrajini, vključno z obnovo države po vojni.

Medtem sta ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski predsednik Xi Jinping razpravljala o pogovorih med ZDA in Rusijo glede vojne v Ukrajini. Putin je Xi Jinpinga obvestil o napredku pogovorov, kar kaže na iskanje diplomatskih rešitev.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov vztrajno navaja, da se bo boj končal šele, ko bodo pogoji mirovnega dogovora ustrezali interesom Ruske federacije, medtem ko turški zunanji minister Hakan Fidan ter predsednik Recep Tayyip Erdogan pozivata k vključitvi Ukrajine v pogovore in pravični zastopanosti obeh nasprotnih strani.

Robert Golob se je danes z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim sestal po videopovezavi. Foto Vlada RS

Nataša Pirc Musar pravi, da mora biti Ukrajina pri oblikovanju mirovnega dogovora enakopraven sogovornik, saj je žrtev agresije in ni pristojna nositi bremena vsiljenega miru. Poudarja nujnost, da se vojna čim prej zaključi in se doseže dogovor, ki bo temeljil na pravičnih pogojih, saj bi lahko bilo vsiljevanje miru pod neprimernimi pogoji slab signal za reševanje konfliktov drugod po svetu. V tem kontekstu je poudarjena tudi vloga Evrope, ki mora z enotnimi stališči in podporo ustvariti okvir za resne in vključujoče pogovore.

Predsednik vlade Robert Golob se je danes prek spletne povezave udeležil vrha Obrambna in varnostna strategija enotnosti, ki ga je ob tretji obletnici ruske agresije na Ukrajino sklical ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. »Danes sem še bolj kot običajno v mislih z družinami, prijatelji in bližnjimi vseh ukrajinskih žrtev, z vsem ukrajinskim narodom. Slovenija je solidarna z ukrajinskim narodom, ki brani tudi naše skupne vrednote svobodo, demokracijo in človekovo dostojanstvo. Slovenija je odločna zagovornica mednarodnega prava,« je v nagovoru povedal Golob. »Slovenija si bo, predvsem kot članica Varnostnega sveta OZN, tudi v prihodnje prizadevala, da dosežemo končanje spopadov in pravični mir,« je še dejal.