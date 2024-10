EU v Libanon z letali pošilja humanitarno pomoč

Evropska unija je danes proti Libanonu, kjer se nadaljujejo spopadi med proiranskim šiitskim gibanjem Hezbolah in Izraelom, poslala tri letala s humanitarno pomočjo. Prvo naj bi v Bejrut prispelo v petek, so sporočili v Bruslju. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je pri tem poudarila, da EU stoji ob strani prizadetim v Libanonu.

»EU stoji ob strani ljudem, ki jih je prizadela kriza v Libanonu. Danes smo prek humanitarnega zračnega mostu poslali tri letala z nujno materialno pomočjo. Od idej do opreme za zatočišča in zdravil. Še več bo prišlo,« je na družbenem omrežju X zapisala predsednica komisije.

Kot so pri tem pojasnili v Bruslju, so letala s humanitarno pomočjo iz zalog EU poletela iz Dubaja v Združenih arabskih emiratih in italijanskega Brindisija. Prvo naj bi libanonsko prestolnico Bejrut doseglo v petek.

Poleg tega komisija financira transport in usklajuje humanitarno pomoč, ki jo v Libanon prek mehanizma EU za civilno zaščito pošiljajo države članice. To so že storile Belgija, Francija, Poljska, Slovaška in Španija, v prihodnjih dneh pa naj bi v Bejrut prispela tudi pomoč iz Grčije. Pomoč članic vključuje predvsem zdravila in medicinsko opremo, so navedli na evropski komisiji.

Letos več kot sto milijonov evrov humanitarne podpore

EU bo sicer letos Libanonu namenila nekaj več kot sto milijonov evrov humanitarne podpore, v kar pa danes poslana materialna pomoč ni všteta.

Unija humanitarno podporo ljudem v Libanonu povečuje, potem ko so se tam pred približno dvema tednoma okrepili spopadi med proiranskim šiitskim gibanjem Hezbolah in izraelsko vojsko. Doslej je bilo ubitih že več kot 1100 ljudi, več kot milijon pa je razseljenih.