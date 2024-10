Izrael z vse hujšimi napadi na Libanon

Izraelska vojska je ponoči in zjutraj nadaljevala napade na Bejrut. Kot trdi Izrael, je ubila še enega poveljnika Hezbolaha. Šiitsko gibanje je medtem izstrelilo več raket nad Izrael. Nadaljuje se tudi obstreljevanje Gaze, kjer je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 77 ljudi.

Izrael je v ponedeljek in danes znova ciljal gosto naseljena južna predmestja Bejruta, hkrati pa obstreljuje jug Libanona. Kot navaja katarska televizija Al Džazira, je Izrael doslej odredil evakuacijo 130 mest in vasi na jugu države, številni Libanonci, ki so v prestolnico zbežali z juga, pa so zdaj znova podvrženi napadom.

Izrael vztraja, da cilja gibanje Hezbolah. Enega izmed njihovih poveljnikov so po lastnih navedbah ubili v ponedeljkovem napadu na Bejrut. Hezbolah je medtem izstrelil več raket nad sever Izraela, kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, pa so ciljali tudi oporišče pri Tel Avivu. Poročil o morebitni škodi ali žrtvah ni.

Ob stopnjevanju napetosti med Izraelom in Hezbolahom pa ne pojenjajo napadi v Gazi, kjer so izraelske sile v ponedeljek ubile najmanj 77 ljudi.