Evropa snuje nove odnose s talibskim režimom

Humanitarni in varnostni vakuum, ki ga je za seboj pustil umik ZDA in zahodnih držav iz Afganistana, je poskrbel za to, da je evropskim ministrom za zunanje zadeve zmanjkalo časa za razpravo o vseh temah, ki so bile uvrščeno na agendo tega dvodnevnega dogodka na Brdu pri Kranju.



Razprava je med drugim poudarila potrebo po usklajenem delovanju EU in prisotnosti predstavnikov Unije v Kabulu. Toda to se bo zgodilo šele, ko bodo zagotovljeni ustrezni varnostni pogoji. Borrell je ob tem zavrnil pomisleke, da bi vzpostavitev predstavništva lahko pomenila prvi korak k priznanju novega talibskega režima.



To je po koncu vrha za Delo poudaril tudi novi španski zunanji minister José Manuel Albares Bueno: »Odhajamo z idejo in voljo, da se moramo uskladiti v odnosu do Afganistana in da so operativni stiki, ki ji moramo imeti s talibi, namenjeni temu, da lahko osebe, ki so delale za nas ali so ogrožene, svobodno odidejo. Hkrati pa tudi, da tja prispe nujna pomoč in da se zagotovi spoštovanje človekovih pravic.« O priznanju talibskega režima po ministrovih besedah med tem v EU ne razmišlja nihče.