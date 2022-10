Evropa več hitrosti v boju proti energetski krizi

Čeprav bodo na vrhu EU obravnavali še druge strateške teme, kot so odnosi s Kitajsko, Iran in podnebje, bodo vse v senci ruske vojne v Ukrajini in krotitve energetske krize. Pred zimo, v kateri bi lahko nastale vrzeli v preskrbi z energijo, mora Unija sprejeti ­trdne rešitve, predvsem za cene.

Baltiški jastrebi zahtevajo dodatne sankcije proti Rusiji. Skupni nakupi plina Orbána spominjajo na nabave cepiva proti covidu-19. V EU še ni dovolj podpore za pravo kapico na cene plina.

Kar zadeva vojno, si baltiški »jastrebi« želijo, da bi EU čim hitreje – po osmih svežnjih, ki so že pod streho – sprejela dodatne sankcije proti Moskvi. Gotovo bo na muhi Iran, ki Rusiji pošilja smrtonosne drone. Glavna zahteva vrha do Rusije bo »takojšen, popoln in brezpogojen umik njenih vojaških sil s celotnega ozemlja Ukrajine v njenih mednarodno priznanih mejah«. To je zahtevala tudi generalna skupščina Združenih narodov. Vrh EU bo vztrajal pri kaznovanju odgovornih za vojne zločine in agresijo. Kijevu bodo zagotovili nadaljnjo politično, vojaško in finančno pomoč. Ukrajina je za leto 2023 zaprosila EU za 1,5 milijarde evrov pomoči na mesec.

Žgoča tema vrha bodo energetska vprašanja, saj med državami članicami ni strinjanja o dodatnih ukrepih za zmanjšanje povpraševanja, varno preskrbo in znižanje cen plina. Evropska komisija je v torek razgrnila nov sveženj predlogov z različnimi rešitvami: skupni nakupi plina, omejitve cen na najpomembnejšem trgovskem vozlišču TTF, razvoj novega referenčnega merila za ceno utekočinjenega plina in obvezna solidarnost, če bo katera država odrezana od dobav. O predlogih bo odločal svet EU. Prihodnji teden se bodo v Luxembourgu sestali ministri za energetiko.

Kartelni nakupi plina

Viri pri EU so ocenili, da je po strateški razpravi voditeljev na neuradnem zasedanju v Pragi pred dvema tednoma čas za odločitve. Na vrhu naj bi po zadnjem osnutku sklepov pritrdili načrtu za skupne nakupe plina, začenši s polnjenjem skladišč, in pospešitvi pogajanj z zanesljivimi dobavitelji (Rusija nima več tega neuradnega statusa). Načrt evropske komisije je, da bi skupne nakupe izvajala podjetja, povezana v kartel. Po izbruhu krize so si države same poskusile zagotoviti dovolj plina, pri čemer so z medsebojnim tekmovanjem višale cene.

Četudi skupni nakupi plina pred vrhom ne veljajo za kočljive, je madžarski premier Viktor Orbán napovedal velike razprave. Skupni ­nakupi ga spominjajo na skupne nakupe cepiv, ki da so bili počasni in dragi. Orbán že tako solira z napovedjo projekta gradnje naftovoda, ki bi povezal Srbijo z naftovodom Družba. Madžarska je sicer izjema pri embargu, toda ruske nafte ne sme prodajati naprej, dokler bodo veljale sankcije. Za najbolj kočljive veljajo omejitve cen plina. Evropska komisija je predlagala mehanizem za omejitve cen na TTF, ki je referenčno merilo.

Dinamični cenovni koridor

Omejitev bi lahko uporabile tudi druge energetske borze. S posebnim, tehnično zapletenim mehanizmom bi v primeru skrajno visokih cen vpeljali »dinamični cenovni koridor«. Veliko držav članic, tudi Slovenija, je pričakovalo več, jasno zgornjo mejo cene plina na veleprodajnih trgih. Na drugi strani bi se po navedbah bruseljskih virov lahko zgodilo, da kapice ne bi potrebovali, če bo predlagan sistem deloval in bi se cene znižale. Voditelji naj bi se tudi zavzeli – evropska komisija tega ni predlagala – za okvir EU za kapico na ceno plina, ki se uporab­lja za proizvodnjo elektrike.

Borzne cene niso enake tistim za odjemalce Premier Robert Golob je povedal, da gredo predlogi komisije v pravo smer. »Korak, ki ga komisija predlaga, ni bistveno drugačen od tistega, ki smo ga tudi mi predlagali v Pragi, res pa je, da obstajajo različne interpretacije. Iz tega sporočila komisije je pomembno, da je Evropa še vedno enotna.« Minister za okolje in prostor Bojan Kumer se je odzval na poročanja nekaterih medijev, ki naj bi objavili »napačne podatke o Sloveniji kot državi z eno od najvišjih cen električne energije v Evropi«. »Borznih cen električne energije, zlasti posameznih produktov, ne smemo zamenjati s cenami za končne odjemalce,« je poudaril Kumer.

To je tako imenovani iberski model. Po izbruhu krize sta ga vpeljali Portugalska in Španija, ki sta energetsko slabo povezani z EU. V zadnjih mesecih je bilo več pozivov, da bi ga prenesli na celotno EU ter zajezili cene elektrike. Viri pri EU so opozorili, da je takšna oblika kapice resda imela pozitiven učinek na Portugalskem in v Španiji, »a kar deluje na Iberskem polotoku, ni nujno, da deluje drugod«. Zato splošnega navdušenja nad tem ni. Drugi zadržek, ki se pojavlja pri tem, je, da veča porabo plina, saj ni cenovne spodbude k varčevanju. Poleg tega iz Španije elektriko, ki je s takšno obliko subvencioniranja cenejša, izvažajo v Francijo.