Evropska komisija predlaga podelitev statusa kandidatke za članstvo BiH

Evropska komisija predlaga, da se Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke za članstvo v EU, je danes v evropskem parlamentu dejal evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi.

Poudaril je, da mora BiH izpolniti več pogojev, med drugim na področjih sodstva, boja proti korupciji in svobode izražanja. Končno odločitev bodo sprejeli voditelji EU. Odločitev smo v Delu zjutraj napovedali v članku Ukrajinska formula za Bosno in Hercegovino.

Komisija pričakuje več potez BiH

»Evropska komisija priporoča, da evropski svet Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke za članstvo v Evropski uniji, a ob razumevanju, da opravi določene korake,« je ob predstavitvi letošnjega širitvenega poročila v parlamentu povedal Varhelyi.

Bruselj pričakuje, da BiH prednostno sprejme dopolnila glede integritete k obstoječemu zakonu o visokem sodnem in tožilskem svetu. Poleg tega naj sprejme nov zakon o tem svetu, zakon o sodišču BiH ter zakon o preprečevanju konflikta interesov.

Komisija od BiH pričakuje tudi napredek na področjih boja proti korupciji, učinkovitega upravljanja migracij in meja ter svobode izražanja in medijev. Varhelyi je poudaril še, da so voditelji EU pozvali k dokončanju ustavnih in volilnih reform.

Končna odločitev v rokah evropskega sveta

»Podelitev statusa kandidatke je ponudba Evrope Bosni in Hercegovini ter njenim ljudem. To delamo zanje. Vendar pa se pri tem pojavljajo tudi velika pričakovanja. Zdaj mora elita to uresničiti,« je povedal komisar za širitev. Po splošnih volitvah v BiH 2. oktobra pričakuje, da bodo institucije na državni in kantonalni ravni vzpostavljene hitro, da bi se osredotočili na reforme.

Končno odločitev o podelitvi statusa kandidatke bo sprejel evropski svet, v katerem sodelujejo voditelji držav članic EU, je še povedal Varhelyi in dodal, da bi se to lahko zgodilo decembra. Da bi status kandidatke BiH podelili še letos, si močno prizadeva tudi Slovenija. Voditelji EU so sicer na junijskem vrhu sklenili, da so BiH pripravljeni podeliti ta status, in evropsko komisijo pozvali, naj poroča o izpolnjevanju 14 prednostnih nalog, ki jih je določila v svojem mnenju o kandidaturi leta 2019.

Komisar je danes poudaril, da te prednostne naloge ostajajo nespremenjene. Pred začetkom pogajanj bo morala BiH izpolniti vse, je sklenil komisar.

Robert Golob. FOTO: Leon Vidic/Delo

Golob: Naša stališča so slišana, ker delujemo odkrito in konstruktivno »Današnja odločitev evropske komisije, ki je priporočila podelitev kandidatskega statusa Bosni in Hercegovini, temelji na pobudi slovenske vlade iz junija letos, da se BiH podeli status kandidatke za članstvo v EU. To priporočilo potrjuje, da je bilo naše stališče pravilno, da so bili naši argumenti razumljeni in nato tudi sprejeti,« se je na odločitev komisije odzval premier Robert Golob. Kot je zapisal, gre za zunanjo politiko nove slovenske vlade, ki v ospredje postavlja varnost in enotnost celotne Evrope, vključno z Zahodnim Balkanom. »Naša stališča so slišana, ker delujemo odkrito in konstruktivno. Pri tem ni ključna velikost držav, ampak svežina predlogov in kakovost idej, česar se je slovenska zunanja politika v zadnjih letih premalo zavedala. V teh zahtevnih in mnogočem usodnih razmerah za Evropo postajamo del novih, pozitivnih sprememb v Uniji in njeni soseščini.« Kot je dodal, se bo slovenska politika zavzemala, da celotna regija Zahodnega Balkana čim prej vstopi v Evropsko unijo.

Borut Pahor. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo