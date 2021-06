Evropska komisija sprožila postopek proti Madžarski zaradi Klubradia

Radijska postaja Klubradio lahko svoj program oddaja samo še prek spleta. FOTO: Matej Družnik/Delo

Evropska komisija je danes sprožila postopek proti Madžarski zaradi ukinitve frekvence radijski postaji Klubradio, ki je bila pogosto kritična do premierja. Komisija meni, da je bila odločitev madžarskega sveta za medije o zavrnitvi obnovitve pravic Klubradia nesorazmerna in nepregledna ter pomeni kršitev prava EU.Svet za medije, katerega člani so podporniki madžarskega premierja Viktorja Orbana, je februarja zavrnil vlogo Klubradia za dodelitev frekvence, s čimer ta radijska postaja lahko svoj program oddaja samo še prek spleta. Svet za medije je nato marca sporočil, da je vlogo Klubradia za dodelitev frekvence izločil, ker da radio deluje nezakonito. Njegovo frekvenco pa podelil radiu, katerega lastnik je podpornik Orbana.Ta primer je znova opozoril na politične pritiske desne vlade pod Orbanovim vodstvom na neodvisne medije na Madžarskem. Zaskrbljenost so izrazile celo ZDA, Evropska komisija pa se je danes odločila, da v povezavi s tem primerom začne postopek za odkrivanje kršitev evropske zakonodaje.V zvezi s pogoji, povezanimi z uporabo radiofrekvenčnega spektra, in postopki za podelitev, podaljšanje, obnovitev ali preklic teh pravic se uporabljajo telekomunikacijska pravila EU, določena v evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah, so poudarili v Bruslju.»Osrednja elementa teh pravil sta načeli sorazmernosti in nediskriminacije. Komisija meni, da je bila odločitev madžarskega sveta za medije o zavrnitvi obnovitve pravic radijske postaje Klubradio nesorazmerna in nepregledna ter pomeni kršitev prava EU. Prav tako meni, da je bila uporaba madžarskega nacionalnega medijskega prava v tem primeru diskriminatorna,« so sporočili iz Bruslja.Madžarska ima zdaj na voljo dva meseca, da odgovori Evropski komisiji. Če se ne bo zadovoljivo odzvala, ji komisija lahko izreče drugi opomin oz. obrazloženo mnenje, nato pa lahko sledi tudi tožba pred Sodiščem EU.