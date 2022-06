Evropska perspektiva od Sarajeva do Tbilisija

V nadaljevanju preberite:

Po odločitvi evropske komisije, da predlaga podelitev statusa kandidatke za članstvo Moldaviji in Ukrajini – Gruzija bo morala prej izpolniti še nekaj pogojev –, je v širitvenem procesu nastala nova dinamika.Več pozornosti je spet usmerjene na Zahodni Balkan, kjer kljub jasni evropski perspektivi kot poti do polnopravnega članstva že dolgo ni opaznejših premikov.

V četrtek zjutraj bo v Bruslju potekal vrh voditeljev EU in Zahodnega Balkana. Brez preboja med Bolgarijo in Severno Makedonijo ne bo veliko razlogov za pozitivno razpoloženje. d vrhom EU tudi Slovenija odločno zagovarja podelitev kandidatskega statusa Bosni in Hercegovini (BiH), ki pa je že več let na področju reform v popolni notranji blokadi.

deja je, da bi odločitev vključili že v sklepe vrha EU konec tedna. Po navedbah bruseljskih virov predlog sicer nima veliko možnosti za uspeh, a bi na vrhu lahko pripeljal do bolj spodbudnih sporočil za BiH.