Evropski odgovor na rusko izsiljevanje s plinom

Strah pred delno oziroma popolno prekinitvijo dobave ruskega plina v Evropo že nekaj časa narašča in se bo samo poglabljal s približevanjem naslednje kurilne sezone. Evropska komisija je zato predstavila načrt za zmanjšanje porabe tega energenta v vseh državah članicah, s čimer želi pripraviti sedemindvajseterico na zimo brez ruskega plina.

»Rusija nas izsiljuje,« je med novinarsko konferenco v Bruslju poudarila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, in to je po njenih besedah glavni razlog, zakaj se mora Evropa v prihodnjih mesecih pripraviti na morebitno delno oziroma popolno prekinitev dobave ruskega plina.

V središču načrta je predlog za 15-odstotno zmanjšanje porabe plina do naslednje pomladi. Predlagano zmanjšanje je zasnovano na prostovoljni osnovi, obvezno pa bi lahko postalo v primeru razglasitve izrednih razmer zaradi upada dobave.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, podpredsednik Frans Timmermans in evropska komisarka za energijo Kadri Simson verjamejo, da bo EU prestala preizkus, pred katerim se je znašla zaradi vojne v Ukrajini. Foto: Yves Herman/Reuters

Države članice so po besedah predsednice evropske komisije že sprejele vrsto ukrepov za varčevanje z energijo, a te ne bodo dovolj. »Prvič moramo našo energetsko varnost nasloviti na evropski ravni,« je poudarila Ursula von der Leyen, ki je izziv primerjala s skupnim spopadanjem s pandemijo covida-19.

Z zmanjšanjem porabe lahko države zagotovijo, da bo Evropa lažje prestala prihajajočo zimo. »Če ne storimo nič, bo prišlo pomanjkanje in nastale bodo velike gospodarske posledice. In to bo vplivalo na vse države članice,« tudi na tiste manj izpostavljene, je bil med predstavitvijo načrta jasen podpredsednik evropske komisije Frans Timmermans.