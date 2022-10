Evropsko javno tožilstvo preiskuje nabavo cepiv EU proti covidu-19

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je v petek potrdilo, da poteka preiskava nabave cepiva proti covidu-19 v EU v vrednosti več milijard evrov. »Do te izjemne potrditve (preiskave) prihaja zaradi izredno velikega interesa javnosti,« so v izjavi zapisali pri EPPO in dodali, da na tej točki ne bodo objavili nobenih dodatnih podrobnosti.

Evropska komisija se je v covidni krizi v imenu držav članic EU s farmacevtskimi podjetji pogajala in z njimi sklenila pogodbe za več sto milijonov odmerkov cepiv, katerih podrobnosti pa niso bile razkrite.

Kateri del postopka je predmet preiskave EPPO, ni znano, vendar pa so bile pretekle kritike osredotočene na zamude pri dobavi in podrobnosti pogodb, ki so bile na spletu objavljene le delno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Javno je bil pregledan dogovor s podjetjem Pfizer-BioNTech o nakupu do 1,8 milijarde odmerkov cepiva iz lanske pomladi, ki je bil ocenjen na 35 milijard evrov. Časnik New York Times je pred časom poročal, da je bil za sklenitev tega sporazuma bistven osebni stik med direktorjem podjetja Albertom Bourlo in predsednico komisije Ursulo von der Leyen.

Sporočila, ki sta si jih predsednica komisije in direktor podjetja izmenjala med dogovori o sklenitvi pogodbe, kljub zahtevi novinarjev po dostopu do informacij niso bila posredovana, poroča dpa.

Von der Leyenova se v tej korespondenci o pogodbah ni pogajala, je za francosko tiskovno agencijo AFP sporočil tiskovni predstavnik Evropske komisije.

Medtem je Evropsko računsko sodišče (ERS) v poročilu, objavljenem septembra, navedlo, da ni prejelo nobenih zahtevanih informacij o pogajanjih.