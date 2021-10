Facebook bo moral plačati kazen zaradi diskriminacije delavcev iz ZDA

Upravljavec družbenega omrežja Facebook bo moral plačati 4,75 milijona dolarjev globe ZDA in do 9,5 milijona dolarjev globe upravičenim žrtvam v okviru poravnave za reševanje zahtevkov za diskriminacijo ameriških delavcev, je v torek sporočilo ministrstvo za pravosodje ZDA.

Ministrstvo za pravosodje je tožbo vložilo decembra 2020. V njej je trdilo, da je Facebookov postopek zaposlovanja za nekatere položaje namerno diskriminiral delavce iz ZDA, je zapisano na spletni strani ministrstva.

Kot so zapisali v tožbi, je »Facebook v nasprotju s svojimi standardnimi praksami zaposlovanja uporabil metode zaposlovanja, ki so odvračale ameriške delavce od prijave na določena delovna mesta«. »Prav tako ni hotel upoštevati delavcev iz ZDA, ki so se prijavili na delovna mesta, in je najemal le imetnike začasnih vizumov,« so navedli na ministrstvu.

»Facebook ni nad zakonom,« je dejala pomočnica generalnega državnega tožilca Kristen Clarke z oddelka za državljanske pravice ministrstva za pravosodje. »Podjetja zaradi državljanstva ali imigracijskega statusa delavcev ne morejo rezervirati določenih mest za imetnike začasnih vizumov,« so njene besede povzeli pri nemški tiskovni agenciji DPA.

Facebook je z ministrstvom za delo dosegel tudi ločeno poravnavo glede uporabe programa stalnega potrjevanja dela (PERM).

V okviru poravnav bo moral Facebook dodatno obvestiti in zaposliti ameriške delavce.

»Ta poravnava je pomemben korak naprej in pomeni, da bodo imeli delavci iz ZDA pošteno priložnost, da spoznajo in se prijavijo za zaposlitvene možnosti Facebooka,« je dejala Seema Nanda z ministrstva za delo.

Facebook poravnave še ni komentiral.