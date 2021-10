Med favoriti novinarji, okoljski aktivisti, opozicijski politiki, WHO ...

Danes ob 11. uri bodo v Stockholmu razglasili najprestižnejšo in hkrati eno najbolj kontroverznih, Nobelovo nagrado za mir. Lani jo je prejel Svetovni program za hrano (WFP) , letos med najverjetnejšimi prejemniki omenjajo združenja za zaščito novinarjev, vodje beloruske in ruske opozicije in podnebne aktiviste.Kot je poročala revija Time, se za nagrado v še enem pandemičnem letu, obremenjenem s podnebno krizo in številnimi političnimi nemiri, poteguje kar 329 kandidatov, kar je tretje največje število doslej. Med favoriti omenjajo Svetovno zdravstveno organizacijo, ruskega opozicijskega politika, švedsko okoljsko aktivistko, belorusko političarko, Novinarje brez meja in seveda tudi ameriškega predsednikaSvetovni program za hrano (WFP), organizacija, ustanovljena leta 1961, ki deluje pod okriljem Združenih narodov (OZN), si je lani nagrado prislužila za napore »v boju proti lakoti, njen prispevek k izboljšanju pogojev za mir na konfliktnih območjih in za preprečevanje uporabe lakote kot orožja vojne«. Leto prej jo je prejel etiopski premierzaradi mirovnega sporazuma, ki ga je po vzponu na oblast dosegel s sosednjo Eritrejo. Kot je znano, si je taisti mirovnik letos z vojaško ofenzivo podredil zvezno državo Tigraj in povzročil humanitarno krizo na severozahodu Etiopije Teden Nobelovih nagrad se je začel v ponedeljek, ko je Kraljeva švedska akademija znanosti sporočila, da nagrado za medicino ali fiziologijo prejmeta in Ardem Patapoutian za odkritje receptorjev za temperaturo in dotik , končal pa se bo prihodnji ponedeljek z razglasitvijo prejemnika Nobelove nagrade za ekonomijo.Nagrade bodo tradicionalno podelili 10. decembra, na obletnico smrti ustanovitelja denarnega sklada Alfreda Nobela. Nagrajenci znanstvenih kategorij ter književnosti bodo predvidoma zaradi pandemije covida-19 nagrade tudi letos prejeli v svojih domovinah namesto v švedski prestolnici Stockholm. Nobelovo nagrado za mir običajno podelijo v norveški prestolnici Oslo.