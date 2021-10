Fotografije dneva (11. 10.)

Odpri galerijo

Astronavta iz Evrope in Izraela hodita v vesoljskih oblekah med pripravami za misijo na Mars v izraelski južni puščavi Negev, ki simulira pogoje v marsovem kraterju Ramon. Šest astronavtov iz Portugalske, Španije, Nemčije, Nizozemske, Avstrije in Izraela bo en mesec (4. do 31. oktober) odrezano od sveta. Svoj habitat bodo lahko zapustili le v vesoljskih oblekah, kot da bi bili na Marsu. FOTO: Jack Guez/Afp