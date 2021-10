Fotografije dneva (8. 10.)

Odpri galerijo

Na ministrstvu za gospodarstvo ljudje protestirajo proti brazilskemu ministru za gospodarstvo Paulu Guedesu le nekaj dni po tem, ko je bil razkrit v medijski preiskavi Pandorini dokumenti, ki razkriva skrivanje premoženja pomembnežev v davčnih oazah, med katerimi je tudi veliko politikov in svetovnih voditeljev. Guedes je zagotovil, da so bile vse njegove zasebne dejavnosti prijavljene v brazilski zakladnici in so zakonite. FOTO: Sergio Lima/Afp