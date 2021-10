Fotografije dneva (7. 10.)

Odpri galerijo

V čilskem mestu Iquique so si venezuelski migranti našli lokacijo, kjer bodo prenočili. Venezuelski migranti, ki so prečkali mejo iz Bolivije v Čile, iščejo zatočišče v puščavi, potem ko so na poti do Čila prečkali pet južnoameriških držav. FOTO: Martin Bernetti/Afp